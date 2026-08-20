बोकारो में आयोजित प्रतियोगिता में पहुंचे तीरंदाजी के दिग्गज, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने बांधा समा
बोकारो में आयोजित दूसरी NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हुए.
Published : August 20, 2026 at 2:40 PM IST
बोकारो: जिले के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में बुधवार से द्वितीय एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है. 27 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर के दिग्गज तीरंदाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रतियोगिता में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हुए हैं.
प्रतियोगिता में पहुंचे तीरंदाजी के दिग्गज
अर्जुन अवार्डी और राजस्थान सरकार में डीएसपी के पद पर कार्यरत रजत चौहान भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने बोकारो पहुंचे. वहीं, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित और दो बार के वर्ल्ड चैंपियन कंपाउंड आर्चर अभिषेक वर्मा भी प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं. अभिषेक वर्मा, एशियन गेम्स के पदक विजेता भी रह चुके हैं.
इसके अलावा 2025 के वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट ऋषभ यादव भी बोकारो पहुंचे हैं. ऋषभ यादव कंपाउंड आर्चरी में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में हैं. उन्होंने बताया कि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पदक जीतना उनका लक्ष्य है.
झारखंड की मिट्टी में तीरंदाजी की खास प्रतिभा: अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी
प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपने आगामी लक्ष्य को साधने में जुटे हैं. खिलाड़ियों का कहना है कि उनका लक्ष्य एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए पदक जीतना है. उनका मानना है कि झारखंड की मिट्टी में तीरंदाजी की खास प्रतिभा है, शायद यही वजह है कि यहां से निकलने वाले तीरंदाज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं.
खेलों को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रही है सरकार
खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार, खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम कर रही है और खेलो इंडिया का बजट बढ़ने से जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद मिल रही है. खेलों में बेहतर अवसर मिलने के साथ खिलाड़ियों के लिए रोजगार और नियोजन के रास्ते भी खुल रहे हैं.
खिलाड़ियों का कहना है कि युवाओं को सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लगातार मेहनत करने की जरूरत है यदि जुनून और लगन के साथ आगे बढ़ा जाए तो खेल के जरिए न सिर्फ देश का नाम रोशन किया जा सकता है बल्कि अपने भविष्य को भी संवारा जा सकता है.
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