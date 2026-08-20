ETV Bharat / state

बोकारो में आयोजित प्रतियोगिता में पहुंचे तीरंदाजी के दिग्गज, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने बांधा समा

तीरंदाजी प्रतियोगिता में शामिल हुए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ( Etv Bharat )