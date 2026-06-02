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JEE ADVANCED 2026: छतरपुर के अरिहन व ओम ने फहराया परचम, IIT में एंट्री की खुली राह

नौगांव के अरिहन मोर और छतरपुर के ओम गुप्ता ने आईआईटी में अपनी सीट पक्की कर ली है. अरिहन ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है. अरिहन छतरपुर से 25 किलोमीटर दूर नोगाव नगर के रहने वाले सराफा व्यापारी आशीष मोर के पुत्र हैं. उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही ऑल इंडिया रैंक 8415 पाई है.

छतरपुर: जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है. बुंदेलखंड के छतरपुर के होनहार छात्रों ने भी इस परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. नौगांव के अरिहन मोर और छतरपुर के ओम गुप्ता की सफलता से जिले हर्ष और उल्लास है. परिवार के लोगों ने बच्चों की सफलता पर मिठाई बांट कर खुशी जाहिर की है.

अरिहन इंदौर में रहकर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. परीक्षा में सेलेक्शन होने पर घर में खुशी का माहौल है. अरिहन के चाचा मनीष गुप्ता ने नगर में मिठाई बांट कर उत्सव मनाया ओर पटाखे फोड़े. भतीजे की सफलता पर खुशी जताते हुए क्षेत्र के लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. वहीं छतरपुर के रहने वाले ओम गुप्ता ने आईआईटी में 4726वीं रैंक हासिल की है.

पिता ने कहा, अपनी खुशी को शब्दों मे बयां नहीं कर सकता

छतरपुर गल्ला मंडी के रहने वाले ओम गुप्ता के पिता मुकेश गुप्ता व्यवसायी हैं. ओम ने सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 94% अंक हासिल की है. जिले के दोनों होनहारों की इस कामयाबी पर जिले में जश्न और खुशी का माहौल है. अरिहन और ओम की सफलता पर शहर के अजय दौलत तिवारी, मुकुल तिवारी, अरविंद रावत, विनोद साहू, आशीष तिवारी, प्रशांत नामदेव, पुनीत साहू एवं सनातन रावत ने शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. वहीं अरिहन के पिता आशीष मोर कहते हैं, आज मेरे बेटे ने सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. अपनी खुशी को शब्दों मे बयां नहीं कर सकता.