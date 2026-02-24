संजय सरावगी की मां का श्राद्धकर्म, राज्यपाल-मुख्यमंत्री और BJP अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि
आरिफ मोहम्मद खान, नितिन नबीन और अन्य बीजेपी नेताओं ने संजय सरावगी की मां को श्रद्धांजलि दी. सीएम नीतीश कुमार भी दरभंगा पहुंचे हैं.
Published : February 24, 2026 at 4:38 PM IST
दरभंगा: बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी की मां राधा देवी सरावगी के श्राद्धकर्म में कई गणमान्य हस्तियां पहुंचीं हैं. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान गवर्नर ने कहा कि वह इस दुख की घड़ी में बीजेपी नेता और उनके परिवार के साथ हैं.
नितिन नबीन ने दी श्रद्धांजलि: सुबह बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन सीधे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे. जहां से प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के घर जाकर उनकी मां राधा देवी सरावगी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया. इसके बाद बीजेपी नेताओं के आने का सिलसिला दिनभर जारी रहा.
पूज्य माताजी के निधन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी का हमारे दरभंगा स्थित निवास पर आकर श्रद्धासुमन अर्पित करना अत्यंत भावुक एवं संबलदायक क्षण रहा।— Sanjay Saraogi (@sanjay_saraogi) February 24, 2026
इस गहन शोक की घड़ी में आपका आत्मीय सान्निध्य, संवेदनापूर्ण शब्द और स्नेहिल व्यवहार हमारे परिवार के लिए धैर्य और… pic.twitter.com/pWkZtevU8H
दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावे उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल और बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल सहित एनडीए के कई अन्य नेताओं ने भी पहुंचकर श्रद्धांंजलि दी.
पूज्य माताजी के द्वादशा कर्म पर दरभंगा आवास पधारकर उप-मुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी तथा उप-मुख्यमंत्री श्री @VijayKrSinhaBih जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की।— Sanjay Saraogi (@sanjay_saraogi) February 24, 2026
आपकी आत्मीय संवेदनाओं ने इस कठिन समय में हमारे परिवार को धैर्य और शक्ति प्रदान की है। इस स्नेह हेतु आपका हृदय से आभार! pic.twitter.com/tJKQqe8Br0
राज्यपाल ने दी सांत्वना: बिहार के राज्यपाल डॉ. आरिफ मोहम्मद खान ने भी संजय सरावगी की मां राधा देवी सरावगी को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुःख की घड़ी में परिवार को धैर्य और संबल प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को शांति दें.
"किसी के लिए भी मां का साया उठना बहुत बड़ी बात होती है. मैं तो मालिक से गुजारिश करूंगा कि इनके परिवार को हिम्मत दें और दिवंगत आत्मा को शांति दें."- डॉ. आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल, बिहार
श्रद्धांजलि देने नीतीश कुमार भी पहुंचे: वहीं विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दरभंगा पहुंचे और संजय सरावगी की मां राधा देवी सरावगी को श्रद्धांजलि दी.
दरभंगा स्थित निवास पर पूज्य माताजी के द्वादशा कर्म में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी ने श्रद्धासुमन अर्पित किए।— Sanjay Saraogi (@sanjay_saraogi) February 24, 2026
इस दुःखद समय में परिवार को जो संवेदनाएँ और स्नेह आपके द्वारा मिला, उसके लिए हृदय से कृतज्ञ हूँ। आपके इस आत्मीय सहयोग के लिए हृदयश: आभार! pic.twitter.com/RDWpHNsiHI
ये भी पढ़ें: संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष