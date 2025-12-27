359वें प्रकाश पर्व का समापन, अंतिम दिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका
359वें प्रकाश पर्व का समापन हो गया है. आखिरी दिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका. पढ़ें..
Published : December 27, 2025 at 5:59 PM IST
पटना: गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की 359वीं जयंती के अवसर पर प्रकाश पर्व में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए. पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका. इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने उनको सरोपा भेंट किया. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका.
प्रकाश पर्व में शामिल हुए राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुद्वारा में बैठकर गुरु का प्रवचन भी सुना. इस दौरान राज्यपाल ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन, उनके त्याग व बलिदान और मानवता पर दिए गए संदेशों को सुनकर नमन किया.
क्या बोले राज्यपाल?: इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जीवन, साहस, समानता, सामाजिक न्याय और धर्म की रक्षा के लिए भी पहचाने जाते हैं. सिर्फ सिख समुदाय को ही एक नहीं किया, बल्कि सभी देश वासियों को जुल्म और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी. खालसा संगठन की स्थापना ने समाज में समानता और भाईचारे का मजबूत संदेश दिया है.
"बिहार की धरती खासकर पटना साहिब सिख समुदाय के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. यह स्थान गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली होने के कारण नहीं, बल्कि समाज में एकता और संस्कृतिक समरसता के भी प्रतीक माने जाते हैं."- आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल, बिहार
नीतीश कुमार ने भी टेका मत्था: वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे. उन्होंने गुरुद्वारा में मत्था टेका. सीएम शुक्रवार को भी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे. कल उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था और गुरुद्वारा कमिटी के सदस्यों से बात की थी.
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359 वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर तख्त श्री हरमंदिर साहिब व बाल लीला गुरुद्वारा पटना साहिब में माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी ने मत्था टेका और राज्य के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।
गुरुद्वारा प्रबंधक ने बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रकाश उत्सव के कार्यक्रम की जानकारी दी. इस अवसर पर अखंड पाठ, शब्द कृतन, गुरु का लंगर के अलावे और भी कई प्रकार के आयोजन किए गए हैं. इस अवसर पर देश-विदेश से भारी संख्या में सिख श्रद्धालुओं का जत्था पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा पहुंच मत्था टेक रहे हैं.
