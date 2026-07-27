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अमायरा सुसाइड केस में प्रसंज्ञान पर बहस पूरी, कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि स्कूल में अमायरा को बुली किया जा रहा था.

COURT WILL DELIVER ITS VERDICT, अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर सेशन कोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 6:44 PM IST

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जयपुरः शहर के मानवरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में करीब नौ माह पूर्व चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा के आत्महत्या करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 10 में प्रसंज्ञान बहस हुई. अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को इस पर अपना फैसला देना तय किया है.

पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि स्कूल में अमायरा को बुली किया जा रहा था और इसकी शिकायत करने पर क्लास टीचर ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया. इसके चलते उसने आहत होकर आत्महत्या कर ली. इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए घटना स्थल को पानी से साफ कर दिया गया. ऐसे में मामले में आरोपी बनाए गए स्कूल संचालक सौरभ मोदी, प्रिंसीपल इंदू दुबे, शिक्षक पुनिता शर्मा व सफाईकर्मी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाए.

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बचाव पक्ष ने रखा ये तर्कः इसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने कहा कि मामले में किशोर न्याय अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं. इस पर सुनवाई करने का इस अदालत को अधिकार नहीं है. इसके अलावा अन्य जो धाराएं लगाई गए हैं, वह आरोप भी आरोपियों पर साबित नहीं होते हैं. आरोपियों की ओर से ऐसा कोई कृत्य या लापरवाही नहीं कि गई, जिससे अमायरा के पास आत्महत्या करने का ही विकल्प बचा हो. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. पिछले साल 1 नंवबर को नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली 9 साल की मासूम ने आत्महत्या कर ली थी. घटना का लाइव फुटेज भी सामने आया था, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था.

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AMYRA SUICIDE CASE IN JAIPUR
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AMAIRA SUICIDE CASE

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