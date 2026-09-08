ETV Bharat / state

नीट पेपर लीक मामले के छह आरोपियों की ओर से आरोप तय करने पर रखी गई दलीलें

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के पेपर लीक मामले की सुनवाई करने वाली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज छह आरोपियों की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें सुनी. स्पेशल जज ने आज दिन भर छहों आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद बाकी आरोपियो की दलीलें 9 सितंबर को सुनने का आदेश दिया.

मंगलवार को आरोपियों मनीषा मंधारे, पीवी कुलकर्णी, तेजस हर्षद शाह, यश यादव, धनंजय लोखंडे और शुभम मधुकर खैरनार की ओर से पेश वकीलों ने दिन भर दलीलें रखी. उसके बाद कोर्ट ने बाकी आरोपियों के वकीलों को आरोप तय करने पर दलीलें रखने के लिए 9 सितंबर की तिथि नियत करने का आदेश दिया.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने धनंजय लोखंड पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लागने का आदेश दिया. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 अगस्त को धनंजय लोखंडे की अरेस्ट मेमो देने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दिया था. इसके पहले कोर्ट ने 14 अगस्त को सीबीआई को इस मामले की आगे और जांच करने की अनुमति दे दी थी. 12 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं। ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।