नरेश बाल्यान मकोका मामला: आरोपियों विकास गहलोत और विनीता की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें पूरी
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में सह-आरोपियों विकास गहलोत और विनीता की तरफ से आरोप तय करने पर बहस पूरी हो गई है.
Published : October 17, 2026 at 6:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका के मामले में दो आरोपियों विकास गहलोत और विनीता की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें पूरी कर ली गई. स्पेशल जज प्रशांत कुमार ने आरोपी मनोज यादव ऊर्फ कैरा की ओर से आरोप तय करने पर 5 नवंबर को दलीलें रखने का आदेश दिया.
आज सुनवाई के दौरान आरोपियें विकास गहलोत और विनीता की ओर से पेश वकील तंजीम हुसैन और मोहित चड्ढा ने आरोप तय करने पर दलीलें रखी. दोनों आरोपियों की ओर से लंच के पहले और लंच के बाद दलीलें रखी गईं. आरोपी मनोज यादव ऊर्फ कैरा की ओर से वकील चिराग मदान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होकर कहा कि वो दिल्ली के बाहर हैं, इसलिए वे कोर्ट में आकर दलीलें नहीं रख सकते. उसके बाद कोर्ट ने उन्हें दलीलें रखने के लिए 5 नवंबर की तिथि नियत करने का आदेश दिया.
गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को नरेश बाल्यान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने आरोप तय करने पर दलीलें रखी. नरेश बाल्यान की ओर से कोर्ट में दस हजार रुपये के जुर्माने की रसीद जमा की गई. दरअसल 1 अक्टूबर को कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए दलीलें पेश नहीं करने पर नरेश बाल्यान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. 8 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने आरोप तय करने पर अपनी दलीलें पूरी कर ली थी. इस मामले में कोर्ट दो आरोपियों कपिल सांगवान और उमेद सिंह को भगोड़ा करार दे चुकी है.
दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है. कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है. दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है, जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है. कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था.
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