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नरेश बाल्यान मकोका मामला: आरोपियों विकास गहलोत और विनीता की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें पूरी

नरेश बाल्यान मकोका मामला ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका के मामले में दो आरोपियों विकास गहलोत और विनीता की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें पूरी कर ली गई. स्पेशल जज प्रशांत कुमार ने आरोपी मनोज यादव ऊर्फ कैरा की ओर से आरोप तय करने पर 5 नवंबर को दलीलें रखने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान आरोपियें विकास गहलोत और विनीता की ओर से पेश वकील तंजीम हुसैन और मोहित चड्ढा ने आरोप तय करने पर दलीलें रखी. दोनों आरोपियों की ओर से लंच के पहले और लंच के बाद दलीलें रखी गईं. आरोपी मनोज यादव ऊर्फ कैरा की ओर से वकील चिराग मदान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होकर कहा कि वो दिल्ली के बाहर हैं, इसलिए वे कोर्ट में आकर दलीलें नहीं रख सकते. उसके बाद कोर्ट ने उन्हें दलीलें रखने के लिए 5 नवंबर की तिथि नियत करने का आदेश दिया.