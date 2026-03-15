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देवप्रयाग में शराब के ठेके को लेकर बहसबाजी, आबकारी अधिकारियों और पूर्व प्रधान के बीच हुई गहमागहमी

महिलाओं को शांत करने का प्रयास करती पुलिसकर्मी ( फोटो सोर्स- Local Resident )