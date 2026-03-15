देवप्रयाग में शराब के ठेके को लेकर बहसबाजी, आबकारी अधिकारियों और पूर्व प्रधान के बीच हुई गहमागहमी
देवप्रयाग में शराब के ठेके को लेकर सवाल पूछने पर गरमाया माहौल, पूर्व प्रधान ने लगाया धक्का-मुक्की का आरोप, विरोध प्रदर्शन पर पुलिस तैनात
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 15, 2026 at 10:01 PM IST
टिहरी: देवप्रयाग क्षेत्र में शराब के ठेके को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन उस वक्त अचानक गरमा गया, जब कथित तौर आबकारी अधिकारियों और पूर्व ग्राम प्रधान के बीच बहस हो गई. इस घटना के बाद मौके पर माहौल गरमा गया. स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच गहमागहमी भी देखने को मिली. जिससे मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. किसी तरह से मामला शांत हुआ.
बहसबाजी से गरमाया मामला: जानकारी के मुताबिक, पूर्व ग्राम प्रधान नेत्र सिंह ने आबकारी अधिकारियों से संबंधित शराब के ठेके की वैधता और उसके दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी. तभी मामला गरमा गया. आरोप है कि कथित तौर पर धक्का मुक्की भी हुई. ये भी आरोप है कि पूर्व प्रधान के साथ बदसलूकी की गई. साथ ही उन्हें जबरन धक्का देकर वहां से हटाने का प्रयास किया गया.
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए. ग्रामीणों का कहना था कि एक जनप्रतिनिधि के साथ सार्वजनिक रूप से इस तरह का दुर्व्यवहार अपमानजनक है. साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने जैसा है. घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने सरकार से उच्च स्तरीय जांच और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद मेवाड़ ने कहा कि जहां पर गंगा बनती है, जिस मां गंगा को पूरा भारत पूजता है, उससे एक किलोमीटर पहले शराब ठेका एक दाग है. इस दाग को मिटाने के लिए आम जनता खड़ी हुई है. संगम क्षेत्र होने की वजह से यहां दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में इससे गलत संदेश जाएगा कि जहां पर गंगा बनती है, वहां पर ठेका है.
उनका कहना था कि बाकी अन्य तीर्थ स्थलों पर ठेका नहीं है तो यहां पर ठेका क्यों है. इससे साफ होता है कि देवप्रयाग को तीर्थ स्थल नहीं माना जा रहा है. जहां पर रघुनाथ जी का मंदिर है, जहां पर गंगा उत्पन्न हो रही है और उस एरिया में शराब का ठेका खोलना गलत है. जनता इस ठेके को शिफ्ट करने की मांग कर रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है.
बताया जा रहा है कि इस ठेका का वार्षिक रिन्यूअल होना है. ऐसे में उससे पहले शराब के ठेके का विरोध हो रहा है. इसी के तहत पूर्व ग्राम प्रधान नेत्र सिंह ठेके की वैधता और कागजात की जानकारी लेने पहुंच गए. जहां कथित तौर पर बहसबाजी हो गई. वहीं, बहसबाजी का वीडियो भी सामने आया है.
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