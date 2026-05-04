असम-बंगाल जीत पर झूमे भाजपा वाले, गाना को लेकर पुलिस से हुई उलझन! जानें, क्या है माजरा
पश्चिम बंगाल-असम की चुनावी जीत पर गिरिडीह में भी जश्न देखा जा रहा है. हालांकि जश्न के दौरान यहां नोंकझोंक भी हो गई.
Published : May 4, 2026 at 11:22 PM IST
गिरिडीह: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जोरदार जीत तथा असम में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी दफा सरकार बनने की खुशी गिरिडीह में भी देखने को मिली है.
यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस जीत पर खुशी का खुलकर इजहार किया. जिला अध्यक्ष रंजीत राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर में विजय जुलूस निकाला. एक दूसरे को केसरिया गुलाल लगाया तो जमकर आतिशबाजी की. इस दौरान खेला होबो गीत पर कार्यकर्त्ता खूब झूमें. हालांकि इस दौरान बजाये जा रहे एक गीत को लेकर पुलिस के साथ भाजपा वालों की उलझन हो गई.
ऐसे हुआ विवाद
दरअसल सोमवार शाम निकाले गए जुलूस के दरमियान गाना भी बजाया जा रहा था. एक गाना के बोल पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने आपत्ति जाहिर की. जिसके बाद बाजा बंद करवाया गया. बाजा बंद होते ही भाजपा वाले उखड़ गए और डीएसपी के साथ नोंक झोंक हो गई. नोंक-झोंक समाप्त होने के बाद भाजपा के लोग सड़क पर बैठ गए और प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगा दिया.
विधि व्यवस्था में व्यवधान बर्दाश्त नहीं: डीएसपी
इस नोंक-झोंक को लेकर डीएसपी नीरज कुमार सिंह ने कहा कि लोग खुशी बांटे, मिठाई बाटें इसपर किसी को आपत्ति नहीं है. यदि कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो सख्ती के साथ निपटा जाएगा. सोमवार को भाजपा के लोग जुलूस निकाले थे और इस दौरान एक गाना बजाया जा रहा था जिसके बोले सही नहीं थे. इसी गाना को बंद करवाया गया और इसी बात को तूल देने का प्रयास किया गया. पुलिस की ड्यूटी विधि व्यवस्था का संधारण करने की है. इसमें कोई व्यवधान करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
क्या कहते हैं भाजपा के लोग
वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि जुलूस के दरमियान किसी प्रकार का आपत्तिजनक गाना नहीं बजाया गया है. दो बांग्ला गीत बजाया जा रहा था उसमें किसी को समझने में दिक्कत हुई होगी. इनका आरोप है कि झारखंड में प्रशासन तुष्टिकरण में जुटी है. यहां प्रभु श्रीराम के नारे पर रोक लगाया जाता है. जबकि भाजपा नेता चुन्नूकांत, विनय सिंह, दिनेश यादव, संजीव कुमार, नवीन सिन्हा समेत अन्य ने भी स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को दोषी बताया है.
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