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अंतर-मंडलीय रेलवे सुरक्षा बल बैडमिंटन प्रतियोगिता में आरेडिका ने दिखाया दम

अंतर-मंडलीय रेलवे सुरक्षा बल बैडमिंटन प्रतियोगिता में आरेडिका ने दिखाया दम. ( ईटीवी भारत )

रायबरेली: आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना में 3 से 5 अप्रैल तक आयोजित अंतर-मंडलीय रेलवे सुरक्षा बल बैडमिंटन प्रतियोगिता का सफल आयोजन आरेडिका के गोमती इंडोर स्टेडियम में महानिरीक्षक सह प्रधान सुरक्षा आयुक्त रमेश चन्द तथा सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार तिवारी की उपस्थिति में संपन्न हुआ.

जनसंपर्क अधिकारी अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रतियोगिता में दिल्ली, मुरादाबाद, फिरोजपुर, बडौदा हाउस, आरेडिका, आरसीएफ कपूरथला, लखनऊ, अम्बाला, जम्मू डिवीजन, के आरपीएफ के जवानों तथा पदाधिकारी समेत कुल 36 जवानों ने प्रतिभाग किया.

इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में विभिन्न सिंगल, डबल, टीम इवेंट, आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी. टीम इवेंट में रेलवे सुरक्षा बल आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना की टीम विजेता रही, जबकि जम्मू डिवीजन की टीम उपविजेता रही.

ओपेन सिंगल बैडमिंटन प्रतियोगिता में अम्बाला डिवीजन के निरीक्षक राजेश कुमार विजेता रहे वहीं आरेडिका के आरक्षी मोहित दहिया उपविजेता बने. ओपेन डबल बैडमिंटन प्रतियोगिता में लखनऊ डिविजन के निरीक्षक मनीष राय एवं आरक्षी अतुल विजेता रहे. वहीं आरेडिका के निरीक्षक अरविन्द कुमार एवं अम्बाला डिवीजन के निरीक्षक राजेश कुमार उपविजेता बने.