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जयपुर रेंज में बाहरी लोगों का सत्यापन, 13,838 लोगों के दस्तावेज जांचे, 1426 पाए गए संदिग्ध, 42 को किया गिरफ्तार

पुलिस अधिकारियों ने ली स्थानीय लोगों की बैठक ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )