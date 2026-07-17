ETV Bharat / state

जयपुर रेंज के आठ जिलों में तड़के 4 बजे बदमाशों के ठिकानों पर दबिश, 803 बदमाश गिरफ्तार

पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया ( ETV Bharat Jaipur )