बिहार से गांजा लाकर ड्रग पैडलर्स से सप्लाई करवाने वाला पकड़ा, चुनाव में बांटने के लिए लाई शराब भी जब्त
पुलिस ने सूचना के आधार पर सीएसटी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहनवाज के कब्जे से 11 किलोग्राम गांजा बरामद किया.
Published : October 23, 2026 at 9:16 AM IST
जयपुर: जयपुर में युवाओं को नशे की लत लगाने वाले तस्करों और पैडलर्स के खिलाफ पुलिस ने एरिया डॉमिनेशन की कार्रवाई की. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देशन में जयपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकंजा कसा. कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने एरिया डोमिनेशन के तहत डॉग स्क्वायड टीम के साथ शहर के लगभग 50 संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की. विभिन्न इलाकों में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 11 किलो से अधिक गांजा और चुनाव में बांटने के लिए ले जाई जा रही 7 पेटी अवैध शराब बरामद की है. पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोपियों को दस्तयाब करने के साथ ही शराब परिवहन में इस्तेमाल की जा रही टाटा हैरियर कार को जब्त कर चालक को भी दस्तयाब किया है.
जयपुर में किराए पर रहता है आरोपी: स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि एनडीपीएस यूनिट के माध्यम से प्रताप नगर थाना इलाके में गांजा तस्करी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना के आधार पर सीएसटी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहनवाज के कब्जे से 11 किलोग्राम गांजा बरामद किया. आरोपी शाहनवाज (23) भगवानपुर (बिहार) का रहने वाला है. वह जयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके में ओम शिव रेजिडेंसी में रहता है.
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प्रताप नगर थाना पुलिस करेगी मामले की जांच: प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी बिहार से गांजा लाकर जयपुर में स्थानीय ड्रग पैडलर्स के जरिए नवयुवकों तक इसकी सप्लाई करता था. पुलिस द्वारा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि सीएसटी ने आरोपी और बरामद गांजे को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना प्रताप नगर को सुपुर्द किया है.
कार में मिली शराब, बगरू पुलिस करेगी जांच: बगरू क्षेत्र में सीएसटी ने एक कार से पांच पेटी अंग्रेजी शराब और दो पेटी देशी शराब बरामद की है. पूछताछ में सामने आया कि शराब चुनाव में वितरण के लिए ले जाई जा रही थी. पुलिस टीम ने शराब जब्त करने के साथ ही परिवहन में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त किया है. कार चालक ललित चौधरी (33) निवासी गंगाती कलां (जयपुर ग्रामीण) को दस्तयाब किया गया. आरोपी चालक और जब्त शराब व वाहन को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना बगरू के सुपुर्द किया गया है.
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गांजे की पुड़िया के साथ महिला को पकड़ा: उन्होंने बताया कि इसके साथ ही विद्याधर नगर क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान महिला पिंटू सांसी (40) के कब्जे से गांजे की 40 पुड़िया बरामद की गई है. वह जेडीए कच्ची बस्ती में रहती है. सीएसटी ने उसे भी हिरासत में लिया है. उन्होंने बताया कि आरोपी और जब्त सामग्री को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना विद्याधर नगर को सुपुर्द किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.