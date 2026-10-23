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बिहार से गांजा लाकर ड्रग पैडलर्स से सप्लाई करवाने वाला पकड़ा, चुनाव में बांटने के लिए लाई शराब भी जब्त

पुलिस की ओर से जब्त मादक पदार्थ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर में युवाओं को नशे की लत लगाने वाले तस्करों और पैडलर्स के खिलाफ पुलिस ने एरिया डॉमिनेशन की कार्रवाई की. पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देशन में जयपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकंजा कसा. कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने एरिया डोमिनेशन के तहत डॉग स्क्वायड टीम के साथ शहर के लगभग 50 संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की. विभिन्न इलाकों में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 11 किलो से अधिक गांजा और चुनाव में बांटने के लिए ले जाई जा रही 7 पेटी अवैध शराब बरामद की है. पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोपियों को दस्तयाब करने के साथ ही शराब परिवहन में इस्तेमाल की जा रही टाटा हैरियर कार को जब्त कर चालक को भी दस्तयाब किया है.