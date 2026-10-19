जैसलमेर में एरिया डोमिनेशन अभियान: अलसुबह 44 टीमों का एक साथ धावा, 248 ठिकानों पर खटखटाया अपराधियों का दरवाजा
अभियान के तहत संपत्ति संबंधी अपराधों में संदिग्ध 94 व्यक्तियों की भी जांच की गई और 65 हिस्ट्रीशीटरों के ठिकानों पर दबिश दी गई.
Published : October 19, 2026 at 2:00 PM IST
जैसलमेर: जिले में अपराधियों की धरपकड़, स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया. अभियान के तहत पुलिस की 44 टीमों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए अपराधियों के 248 निवास स्थानों पर दबिश दी. अभियान में 175 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया. पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ हिस्ट्रीशीटरों, हार्डकोर अपराधियों और संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल संदिग्धों की गतिविधियों की भी जांच की.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि अभियान के दौरान एक इनामी अपराधी को पकड़ा गया. इसके अलावा चार वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. चार गंभीर और चार सामान्य प्रकरणों में वांछित आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. पुलिस ने 21 बदमाशों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया. वहीं, 65 हिस्ट्रीशीटरों और हार्डकोर अपराधियों के ठिकानों पर दबिश देकर उनकी गतिविधियों की जांच की गई. संपत्ति संबंधी अपराधों में संदिग्ध 94 व्यक्तियों की भी जांच की गई.
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एसपी ने खुद की अभियान की मॉनिटरिंग: अभियान की सफलता के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने जिले के सभी वृत्ताधिकारियों, थानाधिकारियों और प्रभारी अधिकारियों को अधिकतम वांछित अपराधियों की धरपकड़ करने तथा स्थायी वारंटियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए. अभियान के दौरान एसपी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करते रहे और पुलिस अधिकारियों से लगातार कार्रवाई की जानकारी लेते रहे. पुलिस टीमों ने निर्धारित स्थानों पर पहुंचकर संदिग्धों की तलाश की और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर जांच की.
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अपराधियों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई: शिवहरे का कहना था कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है. पुलिस की प्राथमिकता अपराधियों की धरपकड़ करने के साथ आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वांछित अपराधियों और स्थायी वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. पुलिस टीमें लगातार अपराधियों के ठिकानों पर दबिश देकर उनकी तलाश कर रही हैं.
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