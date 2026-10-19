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जैसलमेर में एरिया डोमिनेशन अभियान: अलसुबह 44 टीमों का एक साथ धावा, 248 ठिकानों पर खटखटाया अपराधियों का दरवाजा

कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: जिले में अपराधियों की धरपकड़, स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया. अभियान के तहत पुलिस की 44 टीमों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए अपराधियों के 248 निवास स्थानों पर दबिश दी. अभियान में 175 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया. पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ हिस्ट्रीशीटरों, हार्डकोर अपराधियों और संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल संदिग्धों की गतिविधियों की भी जांच की.