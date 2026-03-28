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जैसलमेर में एरिया डोमिनेशन अभियान: 47 टीमों की ताबड़तोड़ कार्रवाई कई वांछित अपराधी गिरफ्तार

जैसलमेर: जिले में अपराधियों की धरपकड़ और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शनिवार को पुलिस ने व्यापक एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया. जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में चले इस अभियान के तहत 47 पुलिस टीमों का गठन किया गया. इनमें 177 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे. इन टीमों ने अलसुबह एक साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 183 संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी, जिससे अपराधियों में हड़कंप मच गया.

वारंटियों और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी: अभियान के दौरान पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 4 स्थाई वारंटी और 8 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया. इसके अलावा 1 गंभीर और 2 सामान्य प्रकरणों में वांछित चल रहे आरोपियों को भी पकड़ने में सफलता मिली. पुलिस ने अभियान के दौरान हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधियों को भी टारगेट किया. कुल 66 हार्डकोर/हिस्ट्रीशीटर बदमाशों को चेक किया गया, जबकि 16 अपराधियों को बीएनएसएस की धारा 170 और 126 के तहत गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा 64 चालानशुदा अपराधियों की भी जांच कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई.