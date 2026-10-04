एरिया डोमिनेशन अभियान: पुलिस की 76 टीमों ने 348 ठिकानों पर बोला धावा, 194 अपराधी गिरफ्तार
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 70 हार्डकोर और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया.
Published : October 4, 2026 at 7:16 PM IST
झालावाड़: जिला पुलिस की 27 थानों की 76 टीमों ने जिले भर में 348 ठिकानों पर दबिश देकर करीब 194 अपराधियों को गिरफ्तार किया. पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद जिले भर में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की. रविवार सुबह से जारी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद जिले भर के अपराधियों में हड़कंप मचा है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वांछित अपराधियों, हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटरों, वारंटियों और अन्य मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
348 ठिकानों पर एक साथ दबिश : इस अभियान के तहत जिले भर में करीब 70 हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई. मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में पुलिस महानिदेशक से मिले निर्देश के बाद एक दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया. इसके तहत जिले भर में डीएसपी व थाना अधिकारियों को लेकर 27 थानों की 76 विशेष टीमों का गठन किया गया. इस अभियान को लेकर पुलिस ने विशेष रणनीति तैयार की जिसके तहत पुलिस ने रविवार अलसुबह होते ही करीब 348 ठिकानों पर एक साथ दबिश देना शुरू किया.
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70 हार्डकोर और हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार : पुलिस की अलग-अलग टीमें संदिग्ध बस्तियों और अपराधियों के संभावित ठिकानों पर पहुंची और एक साथ दबिश देकर अपराधियों की घेराबंदी शुरू की. एसपी ने बताया कि अभियान में कोतवाली, झालरापाटन, सदर झालावाड़, भवानीमंडी, अकलेरा, खानपुर, डग, पिड़ावा, सुनेल, रायपुर समेत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 70 हार्डकोर और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया. वहीं एनडीपीएस एक्ट के मामले में भी कार्रवाई कर आरोपी को दबोचा गया.
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BNS के तहत 52 गिरफ्तार : सदर झालावाड़, अकलेरा और डग थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत वांछित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं भालता थाना क्षेत्र आबकारी एक्ट के मामले में एक आरोपी पकड़ा गया. इस अभियान में फायरिंग और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में भी पुलिस ने सख्ती दिखाई. विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 29 सक्रिय अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया गया. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNS की धारा 170 के तहत भी 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा चोरी, मारपीट, सड़क दुर्घटना और अन्य मामलों में वांछित 30 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया.