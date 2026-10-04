ETV Bharat / state

एरिया डोमिनेशन अभियान: पुलिस की 76 टीमों ने 348 ठिकानों पर बोला धावा, 194 अपराधी गिरफ्तार

एरिया डोमिनेशन के तहत पकड़े आरोपी ( Source - Jhalawar Police )

झालावाड़: जिला पुलिस की 27 थानों की 76 टीमों ने जिले भर में 348 ठिकानों पर दबिश देकर करीब 194 अपराधियों को गिरफ्तार किया. पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद जिले भर में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की. रविवार सुबह से जारी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद जिले भर के अपराधियों में हड़कंप मचा है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वांछित अपराधियों, हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटरों, वारंटियों और अन्य मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

348 ठिकानों पर एक साथ दबिश : इस अभियान के तहत जिले भर में करीब 70 हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई. मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में पुलिस महानिदेशक से मिले निर्देश के बाद एक दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया. इसके तहत जिले भर में डीएसपी व थाना अधिकारियों को लेकर 27 थानों की 76 विशेष टीमों का गठन किया गया. इस अभियान को लेकर पुलिस ने विशेष रणनीति तैयार की जिसके तहत पुलिस ने रविवार अलसुबह होते ही करीब 348 ठिकानों पर एक साथ दबिश देना शुरू किया. पढ़ें: अजमेर में 'साइबर एरिया डोमिनेशन' एक्शन: 42 टीमों ने दबोचे 24 आरोपी, कमीशन के लालच में देते थे बैंक खाता