एरिया डोमिनेशन: जयपुर रेंज में 48 घंटे में 1024 बदमाश गिरफ्तार, संपत्ति जब्त होगी

जयपुर : जयपुर रेंज के जिलों में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर पुलिस ने 48 घंटे में 1024 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इस अभियान के तहत पुलिस के 1750 जवानों ने 1120 ठिकानों पर दबिश दी. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर रेंज के जिलों में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के मकसद से 8 और 9 दिसंबर को दो दिन तक पुलिस ने कार्रवाई की है. जयपुर रेंज आईजी एचजीआर सुहासा के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में हार्डकोर अपराधियों, गैंगस्टर्स और जघन्य अपराधों में वांछित चल रहे अपराधियों पर शिकंजा कसा गया.

आईजी सुहासा ने कहा कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध साधनों से अर्जित अपराधियों की संपत्ति पर 107 बीएनएसएस के तहत कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में रेंज के सभी एसपी को शामिल किया गया था. पुलिस ने 1750 अधिकारियों और जवानों की कुल 425 टीमें गठित कीं, जिन्होंने जयपुर संभाग के 1120 स्थानों पर एक साथ दबिश दी. वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद टीमों को ब्रीफ कर रवाना किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी वांछित अपराधी बच न सके. उनका कहना है कि पुलिस की इस व्यापक रणनीति का परिणाम प्रभावशाली रहा है. दो दिनों के भीतर, सभी जिलों से स्थाई वारंटी, इनामी अपराधी, आर्म्स एक्ट के आदतन अपराधी और सामान्य अपराधों में वांछित चल रहे कुल 1024 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इसमें 454 व्यक्तियों को शांति भंग के तहत गिरफ्तार किया गया.

