ETV Bharat / state

कानपुर: पनीर के नाम पर कहीं आप "जहर" तो नही खा रहे हैं, ऐसे करें जांच

पनीर के नाम पर कहीं आप जहर तो नही खा रहे हैं ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर: कुछ दिनों पहले पनकी थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अफसरों ने चावल के आटे में रंग मिलाकर तैयार किया गया हल्दी का भंडाफोड़ किया था. इसके बाद अफसरों ने घाटमपुर में मिलावटी आटे का भी पर्दाफाश किया था. एसे में आमजन को मिलावट खोरों से कैसे बचाया जाए, इसके लिए शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अफसरों द्वारा, शहर के मोतीझील स्थित प्रमिला सभागार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह (VIDEO Credit : ETV Bharat) डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह के सामने विभागीय कर्मियों ने छोटे-छोटे परीक्षण करके आमजन, उपभोक्ता व रेस्टोरेंट संचालकों को बताया कि कैसे वह खाद्य पदार्थों की मिलावट जांच सकते हैं?