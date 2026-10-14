Explainer: बिहार के लिए बड़ा खतरा बन रहा कफ सिरप! युवा बना रहे मौत का सामान
पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में क्या लोग कोडीनयुक्त कफ सिरप के आदी हो रहे? इसका आपके स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा/अमरेश शर्मा
Published : October 14, 2026 at 5:41 PM IST
पटना: बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद क्या अब प्रदेश एक नई विकट समस्या से जूझ रहा है? क्या प्रदेश के लोग अब 'सूखे नशे' की ओर अपना रुख कर रहे हैं? हाल के दिनों में जब्त हुई कोडीनयुक्त कफ सिरप की विशाल खेप के बाद यह गंभीर सवाल उठ रहे हैं. जिस कफ सिरप का इस्तेमाल मुख्य रूप से खांसी के इलाज के लिए होनी चाहिए, उसे नशे के सौदागरों ने अपना एक घातक हथियार बना लिया है. सिर्फ 2026 के शुरुआत से लेकर अबतक कफ सिरप की बड़ी बरामदगियों ने इस चिंता को और बढ़ा दी है. विस्तार से जानें
30 मार्च 2026 को 15 लाख की खेप जब्त
पटना नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार ने जानकारी दी थी कि 30 मार्च 2026 गुप्त सूचना में कार्रवाई की गई थी. जानकारी मिली थी कि कोडीनयुक्त कफ सिरप का अवैध रूप से दो स्कॉर्पियो में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. उसके बाद उषा मार्टिन स्कूल के पास गाड़ियों की पहचान कर उसे रोका गया. कुछ लोग भागने लगे. तीन भागने में सफल रहे. 4 को पकड़ा गया. माल कटिहार ले जाया जा रहा था.
#BiharPolice के द्वारा नशे के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई ! 04 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद.... दिनांक 29.03.2026 की रात्रि में पटना जिले के गौरीचक थानांतर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा स्कॉर्पियो एवं (1/5) . . #HainTaiyaarHum #bihar https://t.co/yWZinRRVdG— Bihar Police (@bihar_police) March 30, 2026
"6800 कोडीनयुक्त कफ सिरप मिले. इसका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाना था. सभी को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में पता चला कि गौरिचक थाना क्षेत्र के एक गोदाम से माल लाया गया था. गोदाम में छापा मारा गया तो वहां से 5250 बोतल कफ सिरप बरामद किया गया. कुल 12050 बोलतें प्रतिबंधित सिरप जब्त किया गया. इसकी बाजार में करीब 15 लाख रुपये कीमत आंकी गई है."- परिचय कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी)
5 अप्रैल 2026 को 30,000 बोतल कफ सिरप बरामद
5 अप्रैल 2026 को पटना के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. एक बड़े कंटेशन से 30,000 बोतल कोडिन युक्त कफ सिरप (लगभग 3000 लीटर) बरामद किया गया. यह खेप तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से पटना के जकरियापुर स्थित एक गोदाम में उतारी जानी थी. सिटी एसपी (पूर्वी) के इस एक्शन से स्पष्ट है कि बिहार में नशे का काला कारोबार अब अंतरराज्यीय सिंडिकेट के जरिए फल-फूल रहा है.
दिनांक 05.04.2026 को #रामकृष्णानगर थानांतर्गत जकरियापुर क्षेत्र में एक कंटेनर से भारी मात्रा में कोडिन युक्त अवैध कफ सिरप उतारकर गोदाम में रखे जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, पटना के निर्देशन में औषधि निरीक्षक, पटना के सहयोग से एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई, जहाँ से 30,000 बोतल कोडिन युक्त Eskuf कफ सिरप (लगभग 3000 लीटर) तथा 01 कंटेनर #बरामद किया गया है। साथ ही 01 अभियुक्त को #गिरफ्तार किया गया है। अग्रतर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में श्री परिचय कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), पटना द्वारा प्रेस को दी गई बाइट... @dm_patna @bihar_police @BiharHomeDept @EastSP_Patna @patnasadarsdpo @AIRPatna @DDNewslive #PatnaPolice #BiharPolice #RAMKRISHNANAGARPS #SIEZED— Patna Police (@PatnaPolice24x7) April 6, 2026
"यह हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है. इस कंसाइनमेंट को चेन्नई से बुक किया गया था. यह कोडीनयुक्त और प्रतिबंधित है. कंटेनर जब्त किया गया है. एक शख्स मोहम्मद जमशेद (ड्राइवर) को गिरफ्तार किया गया है. यह मुरादाबाद (उत्तरप्रदेश) का रहने वाला है. 30,000 बोतल की कीमत लगभग 50 लाख रुपये होगी."- परिचय कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी)
11 अक्टूबर 2026 को भंडाफोड़
11 अक्टूबर 2026 को भी पटना के मुसल्लहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 1062 पीस प्रतिबंधित कफ सिरप (मात्रा लगभग 106.2 लीटर) और एक मोबाइल फोन बरामद कर अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया. पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, गिरफ्तार युवक की पहचान कटिहार जिले के निवासी रोबिन कुमार (30) के रूप में हुई है.
छात्रावास से आरोपी की गिरफ्तारी
रोबिन वर्तमान में पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित पटेल छात्रावास में रह रहा था. पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपी के मोबाइल फोन की गहन जांच में कफ सिरप के इस काले कारोबार से जुड़े वित्तीय लेन-देन के कई पुख्ता संकेत मिले हैं.पुलिस ने इस अवैध कारोबार का अनुमानित मासिक मूल्य 15 से 20 लाख रुपये बताया है.
पटना पुलिस की कार्रवाई:- 240 बोतल अवैध कोडिन सिरप बरामद, 01 व्यक्ति गिरफ्तार एवं 01 विधि-विरुद्ध बालक निरुद्ध। दुर्गा पूजा-2026 के मद्देनज़र चलाए जा रहे विशेष वाहन जाँच अभियान के दौरान दिनांक 12.10.2026 को #रूपसपुर थाना क्षेत्र के रूपसपुर आरओबी पुल ओपी के पास एक टेम्पू की जाँच की गई। जाँच के क्रम में 100 ML की कुल 240 बोतल अवैध कोडिन सिरप #बरामद की गई। इस मामले में संलिप्त 01 अभियुक्त को #गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक विधि-विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण एवं अग्रतर कार्रवाई के संबंध में श्री अजीत कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-01 दानापुर पटना, द्वारा दी गई बाइट.... @dm_patna @bihar_police @cityspwest @SdpoDanapur @Bihar_PER @IPRDBihar @airnewsalerts @DDNewsHindi #PatnaPolice #PoliceAction #DrugFreeSociety #BiharPolice— Patna Police (@PatnaPolice24x7) October 13, 2026
12 अक्टूबर 2026 को बरामदगी
त्योहारों के सीजन को लेकर पुलिस सतर्क है और अभियान चलाया जा रहा है. पटना पुलिस की ने कार्रवाई करते हुए 240 बोतल अवैध कोडिन सिरप बरामद किया है. रूपसपुर थाना क्षेत्र के रूपसपुर आरओबी पुल ओपी के पास एक टेम्पू की जांच की गई. जांच के क्रम में 100 ML की कुल 240 बोतल अवैध कोडिन सिरप जब्त की गई है.
"वाहन चेकिंग के दौरान टेंपो से कोडीनयुक्त सिरप बरामद किया गया है. उनके पास न कोई दस्तावेज था न बिल था. एक नाबालिग समेत दो लोगों को पकड़ा गया है."- अजीत कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-01 दानापुर
वैशाली से 989 वायल बरामद
वैशाली जिले में भी सूखे नशे का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. अवैध कारोबार पर नकेल कसने के जिला प्रशासन सक्रिय है. इसी कड़ी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या-43 में आधी रात छापेमारी की. 12 अक्टूबर की देर रात हुई इस कार्रवाई में प्रतिबंधित श्रेणी की दवाओं के 989 भरे हुए वायल बरामद किए गए.
1 गिरफ्तार.. मामला दर्ज
मौके से 40 सिरिंज, 50 हैंड ग्लव्स, आठ मोबाइल फोन और 46 हजार रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं. मामले में तेरसिया निवासी मिथिलेश राय को गिरफ्तार किया गया है. गंगा ब्रिज थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.
पुलिसिया जांच तेज
बड़ी संख्या में दवा वायल के साथ सिरिंज और हैंड ग्लव्स की बरामदगी ने मामले को और गंभीर बना दिया है. जांच टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन दवाओं की आपूर्ति कहां से हो रही थी, इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जाना था और इस कारोबार में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.
बच्चों और युवाओं तक नशे का जाल पहुंचने की आशंका
प्रशासन के सामने आई जानकारी के मुताबिक, छोटे बच्चों और युवाओं को इंजेक्शन के जरिए नशीले पदार्थों के सेवन का तरीका सिखाए जाने की बात सामने आई है. यह पहलू जांच का अहम हिस्सा होगा. हालांकि, इस संबंध में विस्तृत तथ्यों और संबंधित लोगों की भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. प्रशासन का जोर इस बात पर है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
"बरामद दवाओं में ट्रामाडोल और बुप्रेनॉर्फिन जैसे सक्रिय घटक पाए गए हैं. दवाओं के संबंध में आवश्यक चिकित्सकीय पर्चे भी उपलब्ध नहीं मिले. बड़ी संख्या में दवा वायल के साथ सिरिंज और हैंड ग्लव्स की बरामदगी ने मामले को और गंभीर बना दिया है. इन दवाओं की आपूर्ति कहां से हो रही थी, इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जाना था और इस कारोबार में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं, पुलिस इसकी जांच में जुटी है."- जिलाधिकारी वर्षा सिंह, जिलाधिकारी, वैशाली
लोगों से अपील
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नशा मुक्त वैशाली अभियान के तहत छापेमारी और जांच आगे भी जारी रहेगी. नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के साथ अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर भी कार्रवाई होगी. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि आसपास नशीले पदार्थों के अवैध भंडारण, बिक्री या सेवन से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें.
बच्चों और युवाओं को बचाने के लिए जनसयोग जरूरी-DM
इसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06224-260233 और 06224-260234 तथा व्हाट्सऐप नंबर 8544424310 पर सूचना दी जा सकती है. प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और प्राप्त जानकारी के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों और युवाओं को नशे से बचाने और वैशाली को नशामुक्त बनाने के लिए जनसहयोग जरूरी है.
स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव
न्यू गार्डनर रोड अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार सिन्हा ने कफ सिरप के नशे के तौर पर इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि कफ सिरप का मुख्य उद्देश्य खांसी से राहत देना है, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं. कुछ सिरप में मौजूद तत्व उनींदापन और सुस्ती पैदा कर सकते हैं.
"इनका अधिक मात्रा में या गलत तरीके से सेवन करने से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है. खासकर कोडीनयुक्त सिरप के दुरुपयोग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने के साथ सांस लेने में परेशानी और अन्य गंभीर जटिलताओं का खतरा रहता है. इसके दुष्प्रभाव सिरप में मौजूद तत्वों और सेवन की मात्रा पर निर्भर करते हैं."- डॉ. मनोज कुमार सिन्हा,अध्यक्ष,न्यू गार्डनर रोड अस्पताल
बिना डॉक्टर की सलाह के न लें दवा
उन्होंने कफ सिरप की अवैध बिक्री और नकली पैकेजिंग पर भी चिंता जताई है. डॉ. सिन्हा के मुताबिक, दवाओं की खरीद-बिक्री निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए और प्रतिबंधित या नियंत्रित दवाओं का इस्तेमाल चिकित्सकीय निर्देशों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए. नकली दवाओं का निर्माण और बिक्री लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और किसी भी दवा की गुणवत्ता या वैधता को लेकर संदेह होने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी चाहिए.
नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए क्या करें
डॉ. सिन्हा ने कहा कि नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए जागरूकता के साथ उचित इलाज और काउंसलिंग जरूरी है. नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को सरकारी नशामुक्ति केंद्रों और संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की मदद लेनी चाहिए. परिवार के सदस्यों को भी ऐसे लोगों को डांटने या उनसे दूरी बनाने के बजाय इलाज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. चिकित्सकीय देखरेख में उपचार और नियमित परामर्श से नशे की निर्भरता से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है.
डॉ. अजय कुमार ने क्या कहा
डॉ. अजय कुमार के अनुसार, अधिक मात्रा में कोडीन का सेवन सांस लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. सांस की गति धीमी पड़ना, अत्यधिक उनींदापन और बेहोशी जैसी स्थितियां गंभीर खतरे का संकेत हैं. ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होती है. दवा का प्रभाव उसकी मात्रा, इस्तेमाल की अवधि और व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है.
"कोडीन युक्त कफ सिरप का लगातार दुरुपयोग करने से व्यक्ति में दवा पर निर्भरता विकसित हो सकती है. इसके कारण एकाग्रता, सतर्कता और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. कुछ मामलों में व्यक्ति बार-बार उसी दवा का सेवन करने की ओर बढ़ सकता है. इस तरह का दुरुपयोग न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि पढ़ाई, कामकाज और पारिवारिक जीवन पर भी असर डाल सकता है."- डॉ. अजय कुमार, चिकित्सक
क्या कफ सिरप का इस्तेमाल अपराधों से भी जुड़ा है?
कफ सिरप के दुरुपयोग और आपराधिक घटनाओं के बीच संबंध को लेकर भी जांच की जरूरत है. नशीले पदार्थों का दुरुपयोग व्यक्ति की सतर्कता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन केवल कफ सिरप की बरामदगी के आधार पर किसी चोरी, लूट या अन्य अपराध से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता.
अवैध सप्लाई चेन तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती
प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए केवल एक खेप बरामद करना पर्याप्त नहीं है. दवा कहां से आई, किसने इसकी आपूर्ति की, किन लोगों ने इसे खरीदा और क्या संबंधित लोगों के पास वैध दस्तावेज थे.इन सभी पहलुओं की जांच जरूरी है. पुलिस की आगे की कार्रवाई से यह पता चल सकेगा कि मामला एक व्यक्ति तक सीमित है या इसके पीछे अन्य लोग भी शामिल हैं.
डॉक्टर अजय कुमार के अनुसार, इसके साथ ही औषधि नियंत्रण विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. दवाओं के लाइसेंस, बिक्री के रिकॉर्ड और आपूर्ति की निगरानी के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं वैध दवाओं का इस्तेमाल अवैध कारोबार के लिए तो नहीं किया जा रहा है.
जागरूकता और सख्त निगरानी दोनों जरूरी
पटना में हुई इस कार्रवाई के बाद अब निगाहें पुलिस की आगे की जांच पर है. बरामद कफ सिरप का स्रोत, संभावित खरीदारों की पहचान और कारोबार में शामिल अन्य लोगों की भूमिका सामने आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी.
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