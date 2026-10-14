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Explainer: बिहार के लिए बड़ा खतरा बन रहा कफ सिरप! युवा बना रहे मौत का सामान

बिहार में कफ सिरफ का बड़ा खेल ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद क्या अब प्रदेश एक नई विकट समस्या से जूझ रहा है? क्या प्रदेश के लोग अब 'सूखे नशे' की ओर अपना रुख कर रहे हैं? हाल के दिनों में जब्त हुई कोडीनयुक्त कफ सिरप की विशाल खेप के बाद यह गंभीर सवाल उठ रहे हैं. जिस कफ सिरप का इस्तेमाल मुख्य रूप से खांसी के इलाज के लिए होनी चाहिए, उसे नशे के सौदागरों ने अपना एक घातक हथियार बना लिया है. सिर्फ 2026 के शुरुआत से लेकर अबतक कफ सिरप की बड़ी बरामदगियों ने इस चिंता को और बढ़ा दी है. विस्तार से जानें

30 मार्च 2026 को 15 लाख की खेप जब्त