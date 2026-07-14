पुरातात्विक संरक्षण के लिए बनेगा अभिलेखागार, संग्रहालय निर्माण के लिए भी भेजा प्रस्ताव : राजेश अग्रवाल
छत्तीसगढ़ विधानसभा में पुरातात्विक संरक्षण को लेकर विधायकों ने ध्यानाकर्षण किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 14, 2026 at 7:31 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने प्रदेश में पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण संवर्धन में लापरवाही किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.जिस पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने जवाब दिया.छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रदेश में ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण हेतु एक व्यवस्थित राज्य स्तरीय अभिलेखागार के निर्माण और संचालन की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पुरातात्विक अभिलेखों का संरक्षण काफी जरुरी है. इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है.
जमीन चयनित इस्टीमेट आते ही होगा निर्माण
अभिलेखागार के निर्माण के लिए जमीन चयनित हो गई है.उसका प्राक्कलन तैयार हो चुका है. लोकनिर्माण विभाग को इसकी एजेंसी बना दिया गया है.लोकनिर्माण विभाग से जब स्वीकृति आएगी तो वित्त विभाग से स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरु किया जाएगा.
हमारे सिरपुर मल्हार में संग्रहालय निर्माण की बात सामने आई. इसका निर्माण पुरातत्व विभाग की देखरेख में होना है.इसके लिए हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है.जैसे ही उसकी स्वीकृति मिलेगी वैसे ही उसका निर्माण शुरु किया जाएगा - राजेश अग्रवाल,संस्कृति मंत्री
वैसे ही हमारे संग्रहालय में कुछ पुराने कागजात जो दीमक लगने से खऱाब हो गए थे उसके बारे में भी ध्यानाकर्षण था. वो जितना भी दस्तावेज था वो भोपाल से हमने द्वितीय प्रति मंगवा ली है. जिस भी अधिकारी के देखरेख में ये था उसे भी शोकॉज नोटिस भी जारी किया है. साथ ही साथ छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद जो एमपी में जो अभिलेख हमें प्राप्त होने तो जो नहीं आए थे.उन सभी अभिलेखों को हम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से मंगवा रहे हैं.लगभग 12 लाख पत्रक तैयार हो चुके हैं. कुछ बचे हुए हैं जो बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे.
अटल श्रीवास्तव ने उठाया फर्जी बिल का मुद्दा, कहा सीएम के कार्यक्रमों के बिल में गड़बड़ी, अरुण साव बोले करेंगे जांच
वेदांता पावर प्लांट हादसा में अब तक नहीं मिला मुआवजा, सरकार बोल रही झूठ : रामकुमार यादव
प्रदेश में खाद बीज की नहीं है कमी, मौसम पर किसी का नहीं है कंट्रोल : रामविचार नेताम