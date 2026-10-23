आर्चरी मस्कट ने रांची में संभाली ट्रैफिक जागरुकता की कमान, पुलिसकर्मियों ने समझाए यातायात नियम
रांची पुलिस ने अनोखे अंदाज में लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : October 23, 2026 at 3:48 PM IST
रांचीः सड़क पर सुरक्षित सफर का संदेश देने के लिए शुक्रवार को रांची पुलिस ने जागरुकता की एक अनूठी पहल की है. इस बार लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस के साथ आर्चरी मस्कट भी सड़क पर उतरा. कांटाटोली चौक से शुरू हुए इस विशेष अभियान में मस्कट ने अपने अलग अंदाज से राहगीरों और वाहन चालकों का ध्यान खींचा. रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह अपनी टीम के साथ अभियान में शामिल हुए और लोगों से सीधे संवाद कर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की.
खेल के अनुशासन से सड़क सुरक्षा का संदेश
अभियान में आर्चरी मस्कट की मौजूदगी ने जागरुकता कार्यक्रम को खास बना दिया. आपको बता दें कि झारखंड पुलिस 15वें अखिल भारतीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही है. एक तरफ जहां तीरंदाजी प्रतियोगिता चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रतियोगिता का मस्कट ट्रैफिक जागरुकता अभियान में शामिल होकर लोगों को हादसों से बचने की सीख देता नजर आ रहा है.
मस्कट के जरिए लोगों को समझाया गया कि जिस तरह तीरंदाजी में लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने के लिए एकाग्रता और अनुशासन जरूरी है, उसी तरह सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन भी जरूरी है. पुलिसकर्मियों ने लोगों को बताया कि छोटी सी लापरवाही न केवल खुद की, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती है.
नियम तोड़ने से बचें, सुरक्षित सफर को बनाएं आदत
ट्रैफिक पुलिस की टीम ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी. इसके साथ ही रेड लाइट पर रुकने, जेब्रा क्रॉसिंग का सम्मान करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने के प्रति जागरूक किया. अधिकारियों ने निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन चलाने और सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखने की भी अपील की.
अधिकारियों ने खुद संभाला मोर्चा
अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर वाहन चालकों और पैदल यात्रियों से बातचीत की. लोगों को समझाया गया कि यातायात नियम केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकने और हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं. आर्चरी मस्कट के जरिए दिए गए संदेश ने अभियान को एक रचनात्मक रूप दिया.
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