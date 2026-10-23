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आर्चरी मस्कट ने रांची में संभाली ट्रैफिक जागरुकता की कमान, पुलिसकर्मियों ने समझाए यातायात नियम

रांची में यातायात जागरुकता अभियान में आर्चरी मस्कट और पुलिस पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः सड़क पर सुरक्षित सफर का संदेश देने के लिए शुक्रवार को रांची पुलिस ने जागरुकता की एक अनूठी पहल की है. इस बार लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस के साथ आर्चरी मस्कट भी सड़क पर उतरा. कांटाटोली चौक से शुरू हुए इस विशेष अभियान में मस्कट ने अपने अलग अंदाज से राहगीरों और वाहन चालकों का ध्यान खींचा. रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह अपनी टीम के साथ अभियान में शामिल हुए और लोगों से सीधे संवाद कर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की.

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