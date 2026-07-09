बोकारो में देशभर के 700 अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज लेंगे भाग, 2nd NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट को लेकर तैयारी शुरू
बोकारो में 2nd NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में करीब 700 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज हिस्सा लेंगे.
Published : July 9, 2026 at 7:15 PM IST
बोकारो: देश के बेहतरीन तीरंदाज, ओलंपियन और राष्ट्रीय कोच अगस्त महीने में बोकारो में जुटेंगे. भारतीय तीरंदाजी संघ ने 2nd NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2026 की मेजबानी बोकारो को सौंपी है. यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 18 से 27 अगस्त तक मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित होगी. इस आयोजन की तैयारी को लेकर बोकारो जिला प्रशासन को भी जानकारी दे दी गई है.
प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज लेंगे हिस्सा
बोकारो जिला तीरंदाजी संघ की प्रेस वार्ता में बताया गया है कि प्रतियोगिता में करीब 700 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज हिस्सा लेंगे. सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर वर्ग की रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे.
राष्ट्रीय आयोजन से बोकारो को मिलेगी पहचान
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस राष्ट्रीय आयोजन से बोकारो की खेल पहचान को नई ऊंचाई मिलेगी. साथ ही स्थानीय खिलाड़ियों को देश के शीर्ष तीरंदाजों के साथ खेलने, सीखने और अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतरीन अवसर मिलेगा.
खिलाड़ियों के ठहरने और जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा
प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं. सर्किट हाउस में अधिकारियों और आयोजन समिति की बैठक के बाद मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम का निरीक्षण किया गया. सुरक्षा, खेल मैदान, खिलाड़ियों के ठहरने और दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई.
राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में न सिर्फ देश के नामी तीरंदाजों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा बल्कि बोकारो को खेल मानचित्र पर नई पहचान भी मिलेगी. अब सभी की नजरें अगस्त में होने वाले इस तीरंदाजी महाकुंभ पर टिकी हैं.
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