पैरालंपिक खिलाड़ी श्याम सुंदर को सरकार ने नौकरी से हटाया, कहा- देश के लिए खेलना चाहता हूं

चार महीने पहले हटाया : श्याम सुंदर ने बताया कि मुझे अभी तक लिखित में सेवा से पृथक करने के कोई आदेश अब तक नहीं मिले है. मुझे तो केवल प्रिंसिपल ने कल से स्कूल नहीं आना है कहकर मना कर दिया और मैंने इस बारे में सभी जगह संपर्क किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला. 12 नवंबर 2020 को श्याम सुंदर को नियुक्ति मिली थी, पांच साल पूरे होने के बाद 12 नवंबर 2025 को नौकरी से हटा दिया गया.

बीकानेर : दो बार पैरा ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके और विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में खेलने वाले शिक्षा विभाग के कर्मचारी के रूप में नियुक्ति पाने वाले स्वामी को अब शिक्षा विभाग ने सेवा से हटा दिया है. विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के बाद श्याम सुंदर को राज्य सरकार ने 5 साल पहले शिक्षा विभाग में आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत नियुक्ति दी गई थी. नवंबर में बीकानेर की बीएसएफ स्कूल से उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया.

ट्रेनिंग करनी जरूरी : बताया जा रहा है कि श्याम सुंदर को नियुक्ति देते समय उन्हें 5 साल के भीतर पीटीआई ट्रेनिंग करने की शर्त दी थी, लेकिन ट्रेनिंग पूरी नहीं करने के चलते हटा दिया गया. बता दें कि खुद श्याम सुंदर बताते हैं कि उनके अलावा राजस्थान में कुल आठ ऐसे खिलाड़ी है जो अलग-अलग विभागों में लगे हुए हैं और उनके अलावा दूसरे खिलाड़ियों को अभी तक हटाया नहीं है लेकिन उन पर भी सेवा से हटाने की तलवार लटक रही है. श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं लगातार प्रतियोगिताओं में भाग ले रहा हूं और देश के लिए खेल रहा हूं और दिव्यांग खिलाड़ी हूं . इसलिए 5 साल के भीतर ट्रेनिंग करने वाला नियम में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अभ्यास का समय कैसे मिलेगा.

अभ्यास करते श्याम सुंदर. (फोटो ईटीवी भारत)

डीईओ बोले नियुक्ति पत्र नियम में उल्लेख : उधर इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक किस दान चारण का कहना है कि जब सरकार ने नियुक्ति दी थी तो उस पत्र में ही इस बात का उल्लेख है कि 5 साल में बीपीएड की ट्रेनिंग करना जरूरी है और अगर उस व्यक्ति के द्वारा 5 साल के भीतर ट्रेनिंग नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वत: ही निरस्त मानी जाएगी. उसी अनुसार हमने कार्रवाई की है. अब सरकार दूसरे के आदेश देगी उसकी आगे अनुपालना कर देंगे. बीपीएड का कोर्स 2 सालों का होता.

मेरा ध्यान फिलहाल मार्च में आयोजित होने वाली एशिया कप प्रतियोगिता पर है और उसी की तैयारी पर है और मेरा प्रयास है कि इस प्रतियोगिता में मेरा बेहतर परिणाम हो और देश को मेडल मिले- श्याम सुंदर स्वामी, अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज और पैरालंपिक खिलाड़ी

इन प्रतियोगिताओं में दिखा चुके दमखम:-

2016, 2017, 2018 - पैरा नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक

2017 - पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, बीजिंग (चीन) 5वां स्थान

2019 - पैरा एशियन चैंपियनशिप, थाईलैंड मिक्स टीम सिल्वर

2021 - टोक्यो पैरा ओलंपिक में सहभागिता

2022- वर्ल्ड चैंपियनशिप दुबई सिल्वर मेडल मिक्स टीम

2024 - पेरिस पैरा ओलंपिक में सहभागिता

2023 - पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप (चेक गणराज्य) - टीम इवेंट गोल्ड

2023 - ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट सिल्वर मेडल व क्वालिफाई

यह बोले श्याम सुंदरः पैरालंपिक श्याम सुंदर ने कहा कि उनके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा था 5 साल में डिग्री पूरी करनी है. धीरे-धीरे पता चला कि दिव्यांग बीपीएड, एमपीएड नहीं कर सकता. इस पर 'मैने सरकार को बताया था कि ये डिग्री मैं कर नहीं सकता. मेरी नीरज के पवन से बात हुई थी, तो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में नौकरी देने की बात कही तो उसी के आस में बैठा हूं. नौकरी लगने के बाद मैने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल दिया है'. उन्होंने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने कोई कारण नहीं बताया बस सीधे ही कह दिया कि आप कल से मत आना.