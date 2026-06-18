बेटियों की सुरक्षा से साइबर अपराध तक, रखिए हिम्मत, पुलिस है साथ, नहीं होगा आघात : ADCP अर्चना झा का विशेष इंटरव्यू
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत क्राइम अगेंस्ट वुमेन(CAW) की एडिशनल डीसीपी डॉ अर्चना झा ने ETV भारत से खास बातचीत की.प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 18, 2026 at 4:49 PM IST
रायपुर: स्कूल-कॉलेजों के आसपास छात्राओं की सुरक्षा, पिंक पेट्रोलिंग की भूमिका, ऑपरेशन मजनू, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, साइबर ब्लैकमेलिंग, सोशल मीडिया के खतरे, देर रात घर लौटने वाली महिलाओं की सुरक्षा, अभिभावकों की जिम्मेदारी, समाज की भूमिका और संकट की स्थिति में पुलिस से मदद कैसे लें. इन सभी अहम मुद्दों पर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत क्राइम अगेंस्ट वुमेन (CAW) की एडिशनल डीसीपी डॉ.अर्चना झा ने खुलकर बातचीत की.
ETV भारत के वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह से विशेष बातचीत में डॉ. झा ने बताया कि बदलते दौर में अपराधों का स्वरूप तेजी से साइबर माध्यमों की ओर बढ़ा है, लेकिन पुलिस भी नई चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार खुद को तैयार कर रही है. उन्होंने महिलाओं और बच्चियों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग या साइबर अपराध की स्थिति में डरने के बजाय तत्काल शिकायत करने की अपील की. साथ ही अभिभावकों से बच्चों के दोस्त बनने, समाज से हर बेटी को अपनी बेटी समझने और युवतियों से आत्मनिर्भर, जागरूक तथा आत्मविश्वासी बनने का संदेश दिया.
रायपुर में अपराध का बदलता स्वरूप
सवाल: आप राजधानी रायपुर में पहले भी पदस्थ रहे हैं और अब दोबारा यहां पदस्थ हैं. पहले और अब के अपराधों में किस तरह का बदलाव देखने को मिला है?
जवाब: निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिला है. जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, उसी अनुपात में अपराध के आंकड़े भी बढ़ते हैं. पहले अपराधों का स्वरूप अलग था, लेकिन अब अधिकांश गतिविधियां ऑनलाइन और मोबाइल आधारित हो गई हैं. लोग जितने शिक्षित हो रहे हैं, अपराधी भी अपराध करने के नए-नए तरीके खोज रहे हैं. विशेष रूप से साइबर अपराधों में लगातार बदलाव आया है. ऐसे अपराधों से निपटने के लिए पुलिस को भी लगातार प्रशिक्षित और अपडेट रहना पड़ता है. यह परिवर्तन केवल रायपुर ही नहीं बल्कि हर जगह स्वाभाविक रूप से देखने को मिल रहा है.
स्कूल-कॉलेजों के आसपास सुरक्षा का विशेष इंतजाम
सवाल: स्कूल-कॉलेजों के आसपास और छुट्टी के समय बालिकाओं व छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं?
जवाब: महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. कमिश्नरेट की स्थापना के बाद महिला दिवस के अवसर पर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पिंक पेट्रोल यूनिट की शुरुआत की गई थी. कमिश्नरेट के तीनों जोन में एक-एक विशेष टीम तैनात की गई है, जिसकी प्रभारी महिला अधिकारी हैं. ये टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करती हैं और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराती हैं.
कौन-कौन से क्षेत्र हैं संवेदनशील?
सवाल: पुलिस किन क्षेत्रों को संवेदनशील मानती है?
जवाब: स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, मॉर्निंग वॉक स्थल, शाम के समय युवाओं और बच्चों के घूमने वाले स्थान और वे इलाके जहां पहले अपराध घटित हो चुके हैं, उन्हें संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है. इन स्थानों का चार्ट तैयार किया गया है और वहां पिंक पेट्रोल यूनिट की नियमित तैनाती सुनिश्चित की गई है.
महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन
सवाल: महिलाओं और छात्राओं की सहायता के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है?
जवाब: पिंक पेट्रोलिंग यूनिट के लिए 9479210932 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. इस नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार स्कूलों और कॉलेजों में किया गया है. यह 24 घंटे सक्रिय रहता है. इसके लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है. कॉल प्राप्त होते ही संबंधित पिंक पेट्रोलिंग टीम को सूचना भेजी जाती है और टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर सहायता प्रदान करती है.
बार-बार अपराध करने वालों पर क्या कार्रवाई?
सवाल: कई बार शिकायत के बाद आरोपी जमानत पर छूट जाते हैं और फिर दोबारा परेशान करते हैं. ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है?
जवाब: नए कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. भारतीय न्याय संहिता (BNS) में आदतन अपराधियों के लिए विशेष प्रावधान हैं. यदि कोई व्यक्ति बार-बार अपराध करता है, जांच में सहयोग नहीं करता या दोबारा अपराध करता है, तो उसकी जमानत निरस्त कराई जा सकती है. ऐसे मामलों में पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करती है और कठोर सजा का भी प्रावधान है.
ऑपरेशन मजनू और मनचलों पर कार्रवाई
सवाल: पहले पुलिस स्कूल-कॉलेजों के आसपास छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाती थी. क्या अब भी ऐसी कार्रवाई हो रही है?
जवाब: बिल्कुल, ऑपरेशन मजनू जैसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं. मनचलों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. कई मामलों में सार्वजनिक रूप से उठक-बैठक भी लगवाई जाती है ताकि उनमें भय का माहौल बने और वे दोबारा ऐसी हरकत न करें.
असामाजिक तत्वों पर कमिश्नरेट की कार्रवाई
सवाल: ऐसे लोगों के खिलाफ कमिश्नरेट स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है?
जवाब: विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है. BNSS की धारा 170 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कई लोगों को जेल भेजा गया है. पूर्व अपराधियों की पहचान कर उनका रोस्टर तैयार किया गया है और सभी थानों में उनके विरुद्ध लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है.
साइबर अपराधों का बढ़ता खतरा
सवाल: सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं और बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस इसे रोकने के लिए क्या कर रही है?
जवाब: साइबर अपराध लगातार नए रूप में सामने आ रहे हैं. पहले फोन कॉल और मैसेज तक सीमित अपराध अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच गए हैं. जितने माध्यम जनता के पास हैं, उतने ही माध्यम अपराधियों के पास भी हैं. इसलिए पुलिस लगातार तकनीकी रूप से खुद को अपडेट कर रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है.
साइबर अपराधों से बच्चियां कैसे बचें?
सवाल: बच्चियों और छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
जवाब: सबसे पहले सोशल मीडिया अकाउंट सुरक्षित रखें. किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती न करें. अनजान लिंक न खोलें, संदिग्ध फॉर्म न भरें। सभी अकाउंट्स में प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन रखें और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें. निजी तस्वीरें और व्यक्तिगत जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें.
जागरूकता अभियान कितना प्रभावी?
सवाल: पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रही है?
जवाब: "संवाद से समाधान" अभियान के तहत पुलिस स्कूलों, कॉलेजों, कॉलोनियों और मोहल्लों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है. अब तक 300 से ज्यादा कार्यक्रमों के माध्यम से 15 हजार से ज्यादा लोगों को साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा चुका है.
शिकायत कहां और कैसे करें?
सवाल: यदि किसी के साथ साइबर अपराध होता है तो उसे क्या करना चाहिए?
जवाब: तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें. साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें. संचार साथी और साइबर दोस्त जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें. साथ ही अपने नजदीकी थाने में जाकर भी शिकायत दर्ज कराएं.
दोस्ती, ब्लैकमेल और सोशल मीडिया का जाल
सवाल: कई बार अपराधी पहले दोस्ती करते हैं, फिर फोटो-वीडियो लेकर ब्लैकमेल करने लगते हैं. ऐसे मामलों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
जवाब: सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने निजी जीवन तक पहुंच न दें। कई बार सामान्य फोटो को भी एडिट कर ब्लैकमेल किया जाता है। इसलिए किसी पर आंख बंद कर भरोसा न करें और निजी जानकारी साझा करने से बचें.
ब्लैकमेलिंग का शिकार होने पर क्या करें?
सवाल: यदि कोई बच्ची या महिला इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए?
जवाब: सबसे पहले डरना नहीं चाहिए। तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें और नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं. समय रहते शिकायत करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से फोटो और वीडियो हटवाए जा सकते हैं, संबंधित अकाउंट ब्लॉक कराए जा सकते हैं और आरोपी तक पहुंचकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
पीड़िता को न दें दोष
सवाल: ऐसे मामलों में परिजनों की क्या भूमिका होनी चाहिए?
जवाब: सबसे जरूरी है कि पीड़िता को दोष न दें. किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है. कई बार फोटो या वीडियो एडिट करके भी ब्लैकमेल किया जाता है. परिवार को बच्चियों का समर्थन करना चाहिए और मामला छिपाने के बजाय तत्काल शिकायत करनी चाहिए.
क्या सिर्फ बच्चियां ही साइबर ठगी का शिकार होती हैं?
सवाल: कई अभिभावक शिकायत करने से बचते हैं. उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी?
जवाब: साइबर अपराध केवल बच्चियों तक सीमित नहीं है. 50-60 वर्ष की उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं.अलग-अलग बहाने बनाकर हर वर्ग को ब्लैकमेल किया जा रहा है. इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है. शिकायत करें और अपराधियों को कानून के दायरे में लाएं.
शादी का झांसा और इमोशनल ब्लैकमेल
सवाल: कई बार बच्चियों को शादी का झांसा देकर या आत्महत्या की धमकी देकर भावनात्मक रूप से दबाव बनाया जाता है. उन्हें क्या सलाह देंगी?
जवाब: किशोरावस्था भविष्य निर्माण का समय है. इस उम्र में पढ़ाई, कौशल विकास और व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान देना चाहिए. सोशल मीडिया और अनजान लोगों के प्रभाव में आकर जीवन के महत्वपूर्ण समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए. सबसे जरूरी है कि बच्चियां शिक्षित हों और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें.
आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी सुरक्षा
सवाल: बच्चियों के लिए आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है?
जवाब: मैं हमेशा कहती हूं कि बच्चियों का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है. अच्छी शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और आत्मविश्वास उन्हें हर प्रकार की प्रताड़ना और शोषण से लड़ने की ताकत देता है. आत्मनिर्भर लड़की न केवल अपनी बल्कि समाज की भी रक्षा कर सकती है.
पुलिस और बच्चियों के बीच दूरी कैसे कम होगी?
सवाल: आज भी कई बच्चियां पुलिस से डरती हैं. उन्हें पुलिस का दोस्त बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
जवाब: संवाद से समाधान अभियान, पिंक पेट्रोलिंग यूनिट, स्कूल-कॉलेज वर्कशॉप, महिला डेस्क, महिला थाना और क्राइम अगेंस्ट वुमेन (CAW) विंग के माध्यम से लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है. इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव के जरिए भी बच्चियों और अभिभावकों से सीधे जुड़कर उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं. हमारा उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच की दूरी खत्म करना है, ताकि हर बच्ची और महिला बिना डर अपनी समस्या पुलिस तक पहुंचा सके.
देर रात काम से लौटने वाली महिलाओं की सुरक्षा
सवाल: कुछ बच्चियां और महिलाएं नौकरी या अन्य कार्यों के कारण देर रात घर लौटती हैं. कई बार उन्हें सुनसान रास्तों से भी गुजरना पड़ता है.उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं?
जवाब: ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है. हमारी पेट्रोलिंग यूनिट लगातार उन इलाकों में गश्त करती है. इसके अलावा कमिश्नरेट के सभी 21 थानों की पेट्रोलिंग टीमें भी शाम और रात के समय उन स्थानों पर निगरानी रखती हैं, जहां अड्डेबाजी या असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है. वहां सरप्राइज चेकिंग और नियमित कार्रवाई की जाती है.
रात में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था
सवाल: रात के समय महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए और क्या इंतजाम किए गए हैं?
जवाब: मुख्य चौक-चौराहों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है. लगभग 10 महत्वपूर्ण स्थानों पर रात 12 बजे तक सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं.इसके अलावा पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में 42 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पुलिस बल मौजूद रहता है.इससे महिलाओं को सुरक्षा का एहसास होता है और असामाजिक तत्वों में भय बना रहता है.
वरिष्ठ अधिकारियों की भी रहती है नाइट गश्त
सवाल: क्या वरिष्ठ अधिकारी भी रात में निगरानी करते हैं?
जवाब: जी हां, चार राजपत्रित अधिकारी नियमित रूप से नाइट गश्त पर रहते हैं. हम स्वयं भी रात में शहर का भ्रमण करते हैं और रास्ते में मिलने वाले लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते हैं.
नाइट पेट्रोलिंग के दौरान मदद की मिसाल
सवाल: क्या कभी नाइट गश्त के दौरान किसी जरूरतमंद महिला या बच्ची की मदद करनी पड़ी?
जवाब: कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं. एक बार मरीन ड्राइव क्षेत्र में एक बच्ची मिली थी, जो मानसिक तनाव में थी और आत्महत्या जैसा कदम उठाने की सोच रही थी.मैंने करीब दो घंटे तक उसकी काउंसलिंग की और फिर उसे सुरक्षित घर पहुंचाया. आज भी वह बच्ची मेरे संपर्क में है. नाइट गश्त के दौरान यदि कोई बच्ची या महिला अकेली मिलती है तो हम उससे बात करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वह सुरक्षित है.
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर फंसी महिलाओं की मदद
सवाल: कई बार बाहर से आने वाली छात्राओं या महिलाओं को रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर रात में साधन नहीं मिलते. क्या वे पुलिस की मदद ले सकती हैं?
जवाब: घर छोड़ना पुलिस का नियमित कार्य नहीं है, लेकिन यदि पेट्रोलिंग के दौरान कोई महिला या बच्ची परेशानी में दिखाई देती है, तो हम निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं. कई मौकों पर पुलिसकर्मियों ने लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया भी है. हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी महिला या बच्ची असुरक्षित महसूस न करे.
सोशल मीडिया के दौर में अभिभावकों की बढ़ी जिम्मेदारी
सवाल: सोशल मीडिया के इस दौर में अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
जवाब: अभिभावकों को बच्चों का स्क्रीन टाइम नियंत्रित करना चाहिए. सोशल मीडिया का उपयोग जितना कम हो सके, उतना बेहतर है. कई बार पांच मिनट के काम के लिए मोबाइल खोलते हैं और पता ही नहीं चलता कि एक घंटा बीत गया. इसलिए बच्चों के लिए समय निर्धारित होना चाहिए.
बच्चों पर निगरानी कैसे रखें?
सवाल: अभिभावक बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर कैसे नजर रख सकते हैं?
जवाब: यदि संभव हो तो बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट परिवार की निगरानी में रहें. समय-समय पर यह देखें कि बच्चा क्या देख रहा है और किससे जुड़ा हुआ है. बच्चों के साथ बैठकर भी सोशल मीडिया कंटेंट देखा जा सकता है, ताकि उन्हें लगे कि माता-पिता उनकी गतिविधियों में रुचि रखते हैं.
बच्चों के दोस्त बनें, सिर्फ अभिभावक नहीं
सवाल: बच्चों को गलत संगत और साइबर अपराधों से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?
जवाब: सबसे जरूरी है कि माता-पिता अपने बच्चों के दोस्त बनें. यदि बच्चा घर में अपनी बात खुलकर नहीं कह पाएगा, तो वह बाहर या सोशल मीडिया पर दोस्त तलाशेगा. टीनएज में परिपक्वता कम होती है, इसलिए बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है.
बढ़ते जेनरेशन गैप को कैसे कम करें?
सवाल: आजकल माता-पिता और बच्चों के बीच जेनरेशन गैप भी बढ़ रहा है. इसे कैसे कम किया जा सकता है?
जवाब: मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण यह दूरी तेजी से बढ़ी है. अभिभावकों को बच्चों की सोच और उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए. बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि माता-पिता उन्हें समझते हैं और उनकी बात सुनते हैं.
समाज की क्या जिम्मेदारी है?
सवाल: महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा में समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए?
जवाब: पहले समाज में अपनापन ज्यादा था.किसी गांव या मोहल्ले की बेटी पूरे समाज की बेटी मानी जाती थी. लोग उसकी सुरक्षा और सम्मान को अपनी जिम्मेदारी समझते थे, आज यह भावना कमजोर हुई है. इसे फिर से मजबूत करने की जरूरत है.
'मेरी बेटी' नहीं, 'हमारी बेटी' की सोच जरूरी
सवाल: समाज में ऐसा माहौल कैसे बनाया जा सकता है?
जवाब: यदि कोई बच्ची अकेली जा रही है और उसे मदद की जरूरत है तो समाज के लोगों को आगे आना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति उसके साथ अभद्रता कर रहा है तो आसपास के लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए. हमें यह भावना विकसित करनी होगी कि रायपुर की हर बेटी हम सभी की बेटी है.
किसी भी संकट में सबसे बड़ा हथियार है हिम्मत
सवाल: यदि कोई बच्ची या महिला किसी अपराध या संकट की स्थिति में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए?
जवाब: सबसे पहले हिम्मत रखें.घबराने पर सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है.यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो याद रखें कि आप भी उतनी ही सक्षम हैं जितना वह व्यक्ति. आत्मविश्वास बनाए रखें और तुरंत मदद मांगें.
इमरजेंसी में किस नंबर पर करें संपर्क?
सवाल: ऐसी स्थिति में तत्काल सहायता के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
जवाब: पिंक पेट्रोल हेल्पलाइन, 112 इमरजेंसी सेवा और अभिव्यक्ति ऐप जैसे कई विकल्प मौजूद हैं. कमिश्नरेट में 112 की 33 पेट्रोलिंग गाड़ियां अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात रहती हैं और बहुत कम समय में सहायता पहुंचाती हैं.
अभिव्यक्ति ऐप का SOS फीचर कैसे करता है काम ?
सवाल: अभिव्यक्ति ऐप महिलाओं के लिए किस तरह मददगार है?
जवाब: इसमें SOS बटन की सुविधा है. आपात स्थिति में इसे दबाते ही आपकी लोकेशन के साथ ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है और तत्काल सहायता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.
आत्मरक्षा के लिए क्या तैयारी जरूरी है?
सवाल: बच्चियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए क्या करना चाहिए?
जवाब: आत्मविश्वास के साथ-साथ शारीरिक रूप से फिट रहना भी जरूरी है. नियमित व्यायाम, योग, खेलकूद और स्वस्थ जीवनशैली अपनानी चाहिए. साथ ही आत्मरक्षा की बुनियादी ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट्स की कुछ तकनीकें सीखना भी बेहद उपयोगी हो सकता है.
आत्मविश्वास, फिटनेस और जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत
सवाल: अंत में बच्चियों और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
जवाब: हिम्मत कभी न हारें. अपने आप पर विश्वास रखें. शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनें. जरूरत पड़ने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें. जागरूक रहें, आत्मनिर्भर बनें और किसी भी परिस्थिति में चुप न रहें. आपकी सुरक्षा और सहायता के लिए पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी है.
महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, समाज और स्वयं महिलाओं की जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. बदलते दौर में जहां अपराध के तरीके बदल रहे हैं, वहीं उनसे बचाव के उपाय और सतर्कता भी जरूरी हो गई है. रायपुर पुलिस कमिश्नरेट (CAW) की एडिशनल डीसीपी डॉ. अर्चना झा ने इस विशेष बातचीत में साफ संदेश दिया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग, साइबर अपराध या असुरक्षा की स्थिति में चुप न रहें, बल्कि हिम्मत के साथ आवाज उठाएं और पुलिस से संपर्क करें.
पिंक पेट्रोलिंग, महिला हेल्पलाइन, 112 आपातकालीन सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 और जागरूकता अभियानों के जरिए पुलिस लगातार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास कर रही है. डॉ. झा का मानना है कि आत्मविश्वास, जागरूकता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है.