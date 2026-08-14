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'मैं 36 बिरादरी और जाट समाज की बेटी', अर्चना गुप्ता बोली- 'लघु सचिवालयों में खड़े होकर दलाली करने वालों को मेरी चुनौती'

हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने दलाली वाले बयान पर सफाई दी. उन्होंने कहा 'बिचौलियों के कारण पूरा समाज बदनाम नहीं किया जा सकता'

ARCHANA GUPTA JAT COMMUNITY ISSUE
ARCHANA GUPTA JAT COMMUNITY ISSUE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2026 at 6:42 PM IST

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पानीपत: देशभर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने शहीदों को नमन करते हुए सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देशहित और राष्ट्र की एकता के लिए काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज का दिन उन वीर शहीदों को याद करने का है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया.

'हर बिरादरी का हरियाणा के विकास में योगदान': डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि हरियाणा की राजनीति में लंबे समय से दलगत और जातिगत राजनीति देखने को मिली है. उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है. "मैं हरियाणा की बेटी हूं, 36 बिरादरी की बेटी हूं और जाट समाज की भी बेटी हूं. हरियाणा के जाट समाज ने देश और प्रदेश को बड़ी संख्या में अन्नदाता, सैनिक और खिलाड़ी दिए हैं. प्रदेश के प्रत्येक वर्ग और बिरादरी का हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है."

हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने दलाली वाले बयान पर सफाई दी. (ETV Bharat)

'बिचौलियों के कारण पूरा समाज बदनाम नहीं किया जा सकता': अर्चना गुप्ता ने कहा कि "कुछ बिचौलियों और स्वार्थी लोगों के कारण किसी पूरे समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता. ऐसे लोगों को समाज से अलग करके देखने की जरूरत है. जो लोग समाज का नाम लेकर दलाली, लूट या अपने निजी स्वार्थ का धंधा करते हैं, वे पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते."

दलाली और लूट करने वालों को अर्चना गुप्ता की चुनौती: डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कड़े शब्दों में कहा कि "मैं उन बिचौलियों और ट्रांसफर तथा नौकरियों के नाम पर धंधा करने वालों को चुनौती देती हैं, जो कभी लघु सचिवालयों में खड़े होकर दलाली किया करते थे. प्रदेश में अब ऐसी व्यवस्था और राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा. आज जरूरत है कि सभी वर्गों को साथ लेकर हरियाणा को आगे बढ़ाया जाए. राष्ट्रहित, भाईचारा, विकास और शहीदों का सम्मान ही राजनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए."

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