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जागेश्वर धाम में लगे निर्देशों के साइन बोर्ड, उलंघन पर होगी कार्रवाई, बरेली डीएम के गनर से गहराया था विवाद

अल्मोड़ा: जागेश्वर धाम के गर्भ गृह में शस्त्र लेकर जाने की घटना के बाद अब मंदिर परिसर की पवित्रता बनाए रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से सख्त नियम लिखे साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं. इसमें मंदिर परिसर में प्रतिबंधित गतिविधियों की पूर्ण जानकारी दी गई है. यहां तक की एएसआई ने मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की बैठक, पार्टी, मनोरंजन कार्यक्रम, शादी, जन्मदिन या सालगिरह के कार्यक्रम करने को भी प्रतिबंधित किया है. साथ ही नशा किया व्यक्ति भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से मंदिर परिसर में लगाए गए साइन बोर्ड में लिखे निर्देशो के अनुसार मंदिर परिसर के अंदर किसी को भी शस्त्र या हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है. बिना अनुमति के कोई भी ड्रोन कैमरा, कैमरा या मोबाइल का उपयोग भी नहीं कर सकता है. एएसआई ने स्पष्ट शब्दों में मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की बैठक, पार्टी, मनोरंजन कार्यक्रम, शादी, जन्मदिन या सालगिरह के कार्यक्रम करने को भी प्रतिबंधित किया है. वहीं शराब पीकर या नशे की हालत में कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है.

सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद मंदिर परिसर में प्रवेश करना पूरी तरह वर्जित किया गया है. वहीं कोई भी व्यक्ति अपने पालतू जानवरों को मंदिर परिसर में नहीं ले जा सकता है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने जारी अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि बनाए गए नियमों का सभी को पालन करना होगा. अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.