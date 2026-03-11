ETV Bharat / state

सारनाथ में सबसे पहले उत्खनन बाबू जगत सिंह ने कराया था, वंशजों का दावा-भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व‍िभाग भी स्वीकार चुका

इतिहासकारों का मत इस निर्णय से सारनाथ के इतिहास को नया आयाम मिला.

बाबू जगत सिंह के नाम बड़ी उपलब्धि.
बाबू जगत सिंह के नाम बड़ी उपलब्धि. (ETV Bharat)
वाराणसी: काशी के सारनाथ में पहली बार हुई खुदाई को लेकर बाबू जगत सिंह के उत्तराधिकारी और परिवार के सदस्य प्रदीप नारायण सिंह ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि 18वीं शताब्दी में सारनाथ में सबसे पहले उत्खनन का कार्य बाबू जगत सिंह ने ही कराया था. उनके मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार किया है. इसके साथ ही पुरातत्व विभाग ने सारनाथ परिसर में लगे पुराने शिलापट्ट को बदलकर, उसमें बाबू जगत सिंह के नाम का जिक्र किया है. इस संबंध में पत्र भी जारी किए गए हैं.


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने जारी किया पत्र: बाबू जगत सिंह के उत्तराधिकारी और परिवार के सदस्य प्रदीप नारायण सिंह ने बताया कि प्रमाणिक दस्तावेजों एवं प्राथमिक ऐतिहासिक साक्ष्य के विस्तृत अध्ययन के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने स्वीकार किया, कि सारनाथ स्थल बाबू जगत सिंह के द्वारा कराए गए उत्खनन से सर्वप्रथम प्रकाश में आया. मंगलवार को सारनाथ परिसर में नए संशोधित शिलापट्ट को लगाया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि सारनाथ में पहली बार हुई खुदाई और वहां मिले अवशेषों के साथ भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की खोज भी बाबू जगत सिंह ने की थी.

प्रदीप नारायण सिंह ने दी यह जानकारी. (ETV Bharat)



कब कराया था उत्खनन: उन्होंने बताया कि बाबू जगत सिंह ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सारनाथ क्षेत्र में उत्खनन संबंधी कार्य को आरंभ कराया था. लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में यह तथ्य दबा रहा. विगत वर्षों में जगत सिंह रॉयल फैमिली प्रोजेक्ट शोध समिति के अथक परिश्रम और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर अब इसे आधिकारिक मान्यता मिल गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारतीय इतिहास लेखन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

वशंजों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व‍िभाग की ओर से जारी पत्र.
वशंजों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व‍िभाग की ओर से जारी पत्र. (ETV Bharat)


परिवार ने पेश किए थे दस्तावेज: बाबू जगत सिंह के वंशज प्रदीप नारायण सिंह ने बताया कि पिछले सारनाथ परिसर में धर्मराजिका शिलापट्ट को भी संशोधित कर नया शिलापट्ट लगाया गया था, जो प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की प्रेरणा से संपन्न हुआ. बाबू जगत सिंह शोध समिति के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह के अनुसार, यह कार्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संपन्न हुआ है. बाबू जगत सिंह रॉयल फैमिली शोध समिति ने उन प्रमाणित दस्तावेजों को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली के समक्ष रखा है, जिसके आधार पर औपनिवेशिक शासन के समय से चली आ रही गलत मान्यता अब समाप्त हुई है.

शिलापट्ट पर दर्ज हुआ बाबू जगत सिंह का नाम. (्््)


प्रदीप नारायण सिंह ने बताया कि शिलापट्ट परिवर्तन कार्य में काशी के विद्वानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, जवाहरलाल नेहरू एवं कोलकाता विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा पटना विश्वविद्यालय आदि के वर्तमान एवं अवकाश प्राप्त प्रवक्ताओं का हमें योगदान मिला है. वाराणसी गाइड एसोसिएशन एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली का भी हमें समर्थन मिला. प्रदीप नारायण सिंह ने कहा आज उनके ऐतिहासिक योगदान को देश ने स्वीकारा है. यह केवल हमारे परिवार व समिति के लिए ही नहीं अपितु वाराणसी के साथ ही देश की ऐतिहासिक विरासत के लिए भी गर्व का विषय है.प्रदीप सिंह ने कहा हमारा शोध निरंतर जारी है, आगे शीघ्र ही कुछ नए तथ्य प्रकाश में आएंगे, देश को उससे अवगत कराया जाएगा. इस शोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय इतिहास विभाग से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और कई जगहों के इतिहासकारों और प्रोफेसर ने पर चढ़कर सहभागिता दिखाई, जिसकी वजह से यह सारी चीज संभव हो रही है. यह लड़ाई लंबे वक्त से चल रही थी.

जो भ्रम यह फैलाया जाता था कि सनातन संस्कृति को मानने वालों ने भगवान बुद्ध की इस उपदेश स्थल को खराब करने का काम किया था वह गलत है, क्योंकि सनातन धर्म को संरक्षित और सुरक्षित करने वाले बाबू जगत सिंह के प्रयासों से ही यहां की तमाम सच्चाई सामने आई. यह स्पष्ट किया कि उसे वक्त खुदाई के दौरान बहुत सी चीज मिली थी, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष भी थे. जिसे उनके पूर्वज बाबू जगत सिंह ने गंगा में भी प्रवाहित किया था और उस वक्त के अस्थि कलश का वह बहुत ही मुख्य पात्र अब तक नहीं उपलब्ध है. जिसकी भी खोज हम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है मिले तो उसे भारत लाया जाए.



इतिहासकारों का मत है कि इस निर्णय से न केवल सारनाथ के इतिहास को नया आयाम मिला है, अपितु स्थानीय नायकों के योगदान को भी राष्ट्रीय परिपेक्ष में पुन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है. सचमुच यह शोध भारतीय इतिहास के पन्नों में सच्चाई की नींव डालने जैसा है.

