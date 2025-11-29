ETV Bharat / state

बारनवापारा अभयारण्य में जंगल सफारी की सुविधा में बदलाव, नए नियमों से नाराजगी भी, डीएफओ ने गिनाए ये फायदे

नियमों और सुविधाओं में बदलाव को लेकर वाइल्डलाइफ कंजरवेशन सोसायटी के अध्यक्ष निखिलेश त्रिवेदी नाराज हैं. उनका कहना है कि ''नए नियमों के चलते पर्यटकों को यहां आने और घूमने में दिक्कत होगी''. वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, अविनाश केशरवानी भी नए नियमों पर सवाल खड़े कर रहे हैं. उनका कहना है कि ''बाहर से आने वाले पर्यटकों को अब दिक्कतों का सामना करना पडे़गा''. शिकायतकर्ता का कहना है कि ''पहले जहां जंगल सफारी के लिए 1300 चुकाना होता था उसका किराया अब 4500 से लेकर 55 सौ देना होगा''. बारनवापारा अभयारण्य के डीएफओ गणवीर धमशील कहते हैं कि ''नए नियमों से सुविधाएं और बढ़ गई हैं. तीन गेटों से पर्यटकों के आने जाने से सुरक्षा का दायरा भी मजबूत हुआ है. तीन नए गेटों के शुरू होने से वन विभाग को अपना मैनेजमेंट संभालने में भी आसानी हो रही है''.

बलौदा बाजार: बारनवापारा अभयारण्य देशी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र छत्तीसगढ़ में रहा है. बारनवापारा अभयारण्य जंगली जीवों के लिए बेहतरीन ठिकाना भी हैं. यहां कई तरह के दुर्लभ जीव जंतु और पक्षी पाए जाते हैं. हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने के लिए पहुंचते हैं. बारनवापारा अभयारण्य में जंगल सफारी की भी सुविधा वन विभाग की ओर से है. पहले पर्यटक अपनी गाड़ियों से यहां घूम सकते थे. लेकिन समय के साथ वन विभाग ने नियमों में बदलाव किया. अब वन विभाग की जिप्सी से पर्यटक यहां की सुंदरता को निहार सकते हैं.

हम नियमित रूप से यहां आते थे. लेकिन इस बार भुताही गेट पर हमें बताया गया कि इस रास्ते से प्रवेश नहीं मिलेगा. हमें 22 किलोमीटर घूमकर बरबसपुर जाना पड़ा. वहां टिकट भी महंगा मिला और सफारी लेना अनिवार्य बताया गया. हम तो केवल घूमने आए थे, सफारी करने नहीं आए थे: निखिलेश त्रिवेदी, अध्यक्ष,वाइल्डलाइफ कंजरवेशन सोसायटी

हम कई सालों से फोटोग्राफी करते आ रहे हैं. इस बार गेट पर कहा गया कि आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते. केवल सफारी जिप्सी से प्रवेश मिलेगा. हम किसी पेड़-पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी अनावश्यक रुकावटें खड़ी की जा रही हैं. बाहर से आई बड़ी टीमें, यूट्यूब वाले, रिसॉर्ट वाले सब अंदर जा रहे हैं,शूट भी कर रहे हैं. फिर हमें क्यों रोका जा रहा है: अविनाश केशरवानी,वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर

बारनवापारा में पर्यटकों की सुविधा के लिए तीन गेट संचालित हैं. बरबसपुर, रवान, बकरीद गेट में जिप्सी के जरिए सफारी कराई जा रही है. पहले लोग बारनवापारा जाकर सफारी लेते थे. पिछले साल से तीन गेट खोले गए हैं. यह पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधा. इन तीन गेटों से मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है. लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है: गणवीर धमशील, डीएफओ

पर्यटकों की सुविधा में हुआ इजाफा

डीएफओ कहते हैं कि बरबसपुर से सफारी की फीस 2500 रुपए ले रहे हैं. पहले बारनवापारा के आगे लगभग 60 किमी तक सफारी कराना पड़ता था, उसमें मूल्य ज्यादा लगता था. हम प्रयास कर रहे हैं कि रुट को अच्छे से डिफाइन करें ताकि बरबसपुर में 2500 रुपए में ही सुविधा मिल सके. वन विभाग का ये भी कहना है कि सफारी ग्रामीण युवाओं के द्वारा ही मुख्यत संचालित होती है. तीन गाड़ियां ही रिसॉर्ट ऑनर की रजिस्टर्ड हैं. जितना भी रोजगार मिल रहा है, वह स्थानीय युवाओं को ही मिल रहा है.

प्रशासनिक दृष्टि से तीन गेट का संचालन हो रहा है. कई बार असामाजिक तत्व बाइक से भी आकर किसी भी रूट में चले जाते थे, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल था, इसलिए गेट को बार्डर एरिया पर ले जाना पड़ा. असामाजिक तत्व पर अब नियंत्रण कर पा रहे हैं. चूंकि अभी सवारी वाहन गेट से ही उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए आगे जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे . जिस गेट से सफारी संचालित हो रही है, वहां से जिप्सी पर बैठकर जाना पड़ेगा, क्योंकि असामाजिक तत्व भी इधर उधर जाने का प्रयास करते हैं: गणवीर धमशील, डीएफओ

बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बारनवापारा अभयारण्य

बारनवापारा अभयारण्य सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है. बारनवापारा बलौदा बाजार और छत्तीसगढ़ जिले की पहचान भी है. यहां वन्यजीवों का सुरक्षित घर है और आसपास के गांवों की अर्थव्यवस्था भी इसपर निर्भर है. हर साल लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक यहां घूमने आते हैं. शासन को इससे अच्छी खासी आय भी होती है.



छत्तीसगढ़ में वन भैंसा संरक्षण को मिलेगी गति, जियो मैपिंग और वैज्ञानिक प्रबंधन पर हुआ बड़ा फैसला

बलौदाबाजार के बारनवापारा अभयारण्य में कुएं में गिरे चार हाथी, 4 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

बारनवापारा अभयारण्य जंगली जानवरों का बना सुरक्षित ठिकाना, बीते दिनों मिली यहां चीतल की लाश, 2 कर्मचारी निलंबित