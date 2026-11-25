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​यूपी में अस्पताल फार्मेसियों की मनमानी पर लगेगी लगाम, वेबसाइट पर बतानी होगी दवाओं की खरीद-बिक्री कीमत

इस अभियान के तहत यह जांच किया जाएगा कि अस्पताल परिसर में संचालित दवा दुकान विभागीय निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नही. अपनी वेबसाइट पर दवाओं के वास्तविक खरीद मूल्य और मरीजों को बेचे जाने वाले दवाओं के मूल्य को सार्वजनिक कर रहे हैं या नहीं.

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एफएसडीए आयुक्त डॉ. रौशन जैकब ने सभी सहायक आयुक्तों (औषधि) और औषधि निरीक्षकों को अपने-अपने जिलों में सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य दवाओं की कीमत तय करना या फार्मेसियों के मुनाफे पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि स्व-प्रकटीकरण के जरिए मरीजों को यह बताना है कि अस्पताल ने दवा किस रेट पर खरीदी है और किस रेट पर बेच रहा है.



​विभाग का मुख्य फोकस उन इन-पेशेंट अस्पताल फार्मेसियों पर है, जहां भर्ती मरीजों के पास बाहर से दवा खरीदने का विकल्प नहीं होता और उन्हें मजबूरन अस्पताल के अंदर से ही दवा व मेडिकल डिवाइस लेने पड़ते हैं.



​आपको बता दें कि बीते एक अक्टूबर 2026 को एफएसडीए आयुक्त ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर-2013 का हवाला देते हुए सभी फार्मेसियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा था कि प्रत्येक फार्मेसी को अपनी सार्वजनिक वेबसाइट बनाकर उस पर लाइसेंस संख्या, फार्मेसी व लाइसेंसधारक का नाम, परिसर का पता, नियुक्त फार्मासिस्ट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो और साप्ताहिक स्टॉक का विवरण अपलोड करना होगा. काउंटर पर वेबसाइट का यूआरएल और क्यूआर कोड लगाना भी अनिवार्य है.



अस्पताल परिसर की फार्मेसियों के लिए दवाओं का प्राइस टू रिटेलर और प्राइस टू कंज्यूमर सार्वजनिक करना विशेष रूप से अनिवार्य किया गया है. ​पूर्व में हुई कार्रवाइयों में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था कि स्टॉकिस्ट और निर्माता अस्पतालों की फार्मेसियों को एमआरपी से बेहद कम दाम पर दवाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इस छूट का कोई लाभ मरीजों को नहीं दिया जाता. कई दवाओं की एमआरपी उनके खरीद मूल्य से कई गुना अधिक पाई गई.