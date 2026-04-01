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देवघर में बोरिंग वाहन मालिकों की मनमानी! कर रहे हैं नियमों की अनदेखी

देवघर: गर्मी का मौसम आते ही देवघर शहर में पानी की किल्लत आम बात है. अप्रैल-मई महीना आते ही शहर में पानी का स्तर लगातार नीचे गिरता चला जाता है. इसलिए लोग अपने घरों में डीप बोरिंग करवाते हैं, ताकि गर्मी के दिनों में पानी की समस्या न हो. डीप बोरिंग के लिए देवघर वासी बोरिंग वाहनों का प्रयोग करते हैं, ताकि मशीन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर से पानी निकाला जा सके. लेकिन देवघर की सड़कों पर बोरिंग करने वाली वाहनों की कहानी कुछ अलग ही है.

बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे हैं बोरिंग वाहन

दरअसल, देवघर शहर में चलने वाले करीब 60% वाहन नियम को ताक पर रखकर डीप बोरिंग का काम कर रहे हैं. कई वाहन मोटर अधिनियम एक्ट का उल्लंघन करते हुए देखे जाते हैं. इसे लेकर जब बोरिंग करने वाले वाहन मालिकों से बात करने की कोशिश की गई तो वाहन मालिकों ने बात करने से साफ मना कर दिया और किसी भी तरह की टिप्पणी करने से परहेज करते दिखे.

जानकारी देते जिला परिवहन अधिकारी (ETV BHARAT)

नियमावली के अनुसार बोरिंग वाले वाहन को हाइट पास के साथ-साथ ट्रेड लाइसेंस का होना आवश्यक माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे वाहन देवघर में चल रहे हैं जिनके पास ट्रेड लाइसेंस और हाइट पास नहीं है. इसके अलावा बोरिंग वाहनों में लोड होने वाले पाइप और रॉड को सेफ तरीके से रखना होता है नहीं तो इसके लिए लाखों रुपए जुर्माना भी भरा जाता है. देवघर में चलने वाले कई ऐसे बोरिंग वाले मोटर वाहन भी हैं जो अनुमति से ज्यादा बोरिंग करते हैं और फिर अपनी क्षमता से ज्यादा पाइप और रॉड की लोडिंग करके सड़कों पर चलते हैं.