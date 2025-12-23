ETV Bharat / state

Save Aravalli : प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा बोले- अरावली का एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होगा

अरावली को लेकर कांग्रेस की ओर उठाए सवालों को भाजपा ने खारिज करते हुए प्रतिक्रिया दी.

भाजपा मुख्यालय पर अरावली मुद्दे को लेकर भाजपा ने ये कहा
भाजपा मुख्यालय पर अरावली मुद्दे को लेकर भाजपा ने ये कहा
ETV Bharat Rajasthan Team

December 23, 2025

Updated : December 23, 2025 at 5:12 PM IST

जयपुर : अरावली खनन नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाद राजस्थान सहित चार राज्यों में अरावली सरंक्षण को लेकर आंदोलन खड़ा हो गया है. कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है. कांग्रेस के आरोप और जनांदोलन के बीच अब भाजपा इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण देने में जुटी है. इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और कैलाश वर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जनता में झूठ और भ्रम फैलाया जाए. भाजपा सरकार की मंशा स्पष्ट, अरावली सरंक्षित क्षेत्र परिभाषित को किया जाए और अवैध खनन हो पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जाए. सरकार अरावली का एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होने देगी.

एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होगा : प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की आदत है तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जनता में झूठ और भ्रम फैलाया जाए. इसी आदत से लाचार डोटासरा और इनके नेताओं ने पहले सीएए कानून को लेकर जनता में भ्रम फैलाया, फिर एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह किया और अब अरावली के खनन को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं. भाजपा की भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को यह आश्वस्त करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरावली के एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. भाजपा सरकार और केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अरावली सरंक्षित क्षेत्र को परिभाषित किया जाए और अवैध खनन को पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जाए. इस परिभाषा के आधार जब तक कोई प्लान नहीं बन जाता, तब ​तक किसी प्रकार का खनन पट्टा जारी न​हीं किया जाएगा.

अरावली को लेकर भाजपा ने ये कहा... (SOurce : Rajasthan BJP)

कांग्रेस का स्वयं का दामन दागदार : रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 2002 में अरावली को परिभाषित किया था, उस दौरान ही खनन के सर्वोधिक पट्टे जारी किए गए थे. इसी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 100 मीटर वाला नियम तय किया था. कांग्रेस यह भी कहती है कि हमने तो पाप किया है, स्वीकार भी कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार को लेकर जनता को गुमराह भी करती है. कांग्रेस सिर्फ कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप लगा रही है. कांग्रेसी नेताओं से सवाल है कि क्या कभी किसी कांग्रेस नेता ने प्रकृति को बचाने के लिए वृक्षारोपण का कोई अभियान चलाया है? भाजपा ने चलाया है. भाजपा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया. भाजपा ने 750 एकड़ में पौधे लगाने के लिए अभियान चलाया, कांग्रेस एक उदाहरण बता दे. आश्चर्य है कि जिस कांग्रेस का स्वयं का दामन दागदार है, वे भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं. कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है.

कांग्रेस के भ्रामक आंकड़े : भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने दो साल में अवैध खनन के​ खिलाफ जमकर कार्रवाई को अंजाम दिया है. भाजपा सरकार ने दो साल में 20526 प्रकरण दर्ज किए, दो साल में 211.26 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई. दो साल में 2228 एफआईआर दर्ज की गई. दो साल में 1175 लोगों की गिरफ्तारी की गई. दो साल में 19744 वाहन व मशीनरी जब्त की गई. भाजपा सरकार ने दो साल में अरावली के क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए 10966 प्रकरण दर्ज किए, दो साल में 136.78 करोड़ रुपए वसूल किए गए. 1002 एफआईआर दर्ज की गई, 10616 वाहन जब्त किए गए और 300 लोगों की गिरफ्तारी की गई. कांग्रेस सिर्फ झूठ और भ्रामक आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.

कांग्रेसी नेताओं के पेट में दर्द : भाजपा प्रवक्ता कैलाश वर्मा ने कहा कि अरावली हिल्स की परिभाषा क्या है, इन कांग्रेसी नेताओं को पता तक नहीं है. जो मामला कोर्ट में है, वन एवं पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अरावली के एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होगा. इसके बावजूद कांग्रेसी नेता जनता में झूठ, भ्रम फैला रहे हैं. कांग्रेसी नेता अरावली के नियम को पढ़ती नहीं है, सिर्फ झूठ पर राजनीति करने के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है. राजनीति में सुर्खियों में रहने के लिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है. प्रदेश की जनता इनके हथकंडे पहचान चुकी है. कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है कि भाजपा ने मनरेगा का नाम जी राम जी कर दिया.

उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो 'राम जी' के नाम पर किया है, लेकिन कांग्रेस ने तो एक परिवार के नाम पर ही योजनाओं का नाम कर दिया था. कांग्रेस ने आयुष्मान को चिरंजीवी किया, अन्नपूर्णा को इंदिरा रसोई किया, मुख्यमंत्री जल स्वालंबन को राजीव गांधी किया. दीनदयाल तीर्थ योजना को तीर्थदर्शन किया, ये क्या है? वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा शब्दों की मर्यादा भूल चुके हैं. उन्होंने संगठित गिरोह शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि अमर्यादित है. मेरा प्रदेशवासियों से कहना है कि भाजपा की भजनलाल सरकार प्रकृति के सरंक्षण की दिशा में कार्य कर रही है और अरावली पूर्ण रूप से सुरक्षित है.

