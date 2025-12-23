ETV Bharat / state

Save Aravalli : प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा बोले- अरावली का एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होगा

जयपुर : अरावली खनन नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाद राजस्थान सहित चार राज्यों में अरावली सरंक्षण को लेकर आंदोलन खड़ा हो गया है. कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है. कांग्रेस के आरोप और जनांदोलन के बीच अब भाजपा इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण देने में जुटी है. इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और कैलाश वर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जनता में झूठ और भ्रम फैलाया जाए. भाजपा सरकार की मंशा स्पष्ट, अरावली सरंक्षित क्षेत्र परिभाषित को किया जाए और अवैध खनन हो पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जाए. सरकार अरावली का एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होने देगी.

एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होगा : प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की आदत है तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जनता में झूठ और भ्रम फैलाया जाए. इसी आदत से लाचार डोटासरा और इनके नेताओं ने पहले सीएए कानून को लेकर जनता में भ्रम फैलाया, फिर एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह किया और अब अरावली के खनन को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं. भाजपा की भजनलाल सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को यह आश्वस्त करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरावली के एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. भाजपा सरकार और केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अरावली सरंक्षित क्षेत्र को परिभाषित किया जाए और अवैध खनन को पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जाए. इस परिभाषा के आधार जब तक कोई प्लान नहीं बन जाता, तब ​तक किसी प्रकार का खनन पट्टा जारी न​हीं किया जाएगा.

अरावली को लेकर भाजपा ने ये कहा... (SOurce : Rajasthan BJP)

कांग्रेस का स्वयं का दामन दागदार : रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 2002 में अरावली को परिभाषित किया था, उस दौरान ही खनन के सर्वोधिक पट्टे जारी किए गए थे. इसी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 100 मीटर वाला नियम तय किया था. कांग्रेस यह भी कहती है कि हमने तो पाप किया है, स्वीकार भी कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार को लेकर जनता को गुमराह भी करती है. कांग्रेस सिर्फ कल्पना के आधार पर अवैध खनन का आरोप लगा रही है. कांग्रेसी नेताओं से सवाल है कि क्या कभी किसी कांग्रेस नेता ने प्रकृति को बचाने के लिए वृक्षारोपण का कोई अभियान चलाया है? भाजपा ने चलाया है. भाजपा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया. भाजपा ने 750 एकड़ में पौधे लगाने के लिए अभियान चलाया, कांग्रेस एक उदाहरण बता दे. आश्चर्य है कि जिस कांग्रेस का स्वयं का दामन दागदार है, वे भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं. कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है.