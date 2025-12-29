ETV Bharat / state

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंत्री श्याम सिंह राणा ने की सराहना, बोले- "इससे केवल लाभ, नुकसान नहीं, संरक्षण जरूरी"

चरखी दादरी में ग्रिवेंस कमेटी की बैठक ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: चरखी दादरी के लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में मंत्री श्याम सिंह राणा ने 14 परिवारवादों में से 8 का अधिकारियों के माध्यम से निपटारा करवाया. शेष मामलों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए. बैठक में अवैध माइनिंग, कानून व्यवस्था, सीवरेज, पेयजल और नहरी पानी के मुद्दे भी प्रमुखता से उठाया गया. अरावली पर बोले मंत्री: मंत्री श्याम सिंह राणा ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की. इस दौरान श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "अरावली से छेड़छाड़ न करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है. अरावली के नाम पर विपक्ष सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, जबकि अरावली से जन-जीवन बचा हुआ है. अरावली से केवल लाभ है. इसका संरक्षण अनिवार्य है.प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है, उसमें किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए.अरावली के कारण दिल्ली सेफ है. अरावली से तो लाभ ही लाभ है.” चरखी दादरी में ग्रिवेंस कमेटी की बैठक में उठा अरावली मुद्दा (ETV Bharat)