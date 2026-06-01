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नूंह में 3 जून से शुरू होगी अरावली प्रीमियर लीग, नशा मुक्त मेवात का दिया जाएगा संदेश

अरावली प्रीमियर लीग ( ETV Bharat )

नूंहः मेवात के युवाओं को खेलों से जोड़कर नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने के उद्देश्य से नूंह के ओल्ड जोगीपुर मैदान में 3 जून से अरावली प्रीमियर लीग (APL) सीजन-1 का आयोजन किया जाएगा. इस लीग का मुख्य उद्देश्य 'नशा मुक्त मेवात' अभियान को मजबूत करना है. आयोजनकर्ताओं ने बताया कि इस टूर्नामेंट में मेवात सहित आसपास के क्षेत्रों की 8 टीमें हिस्सा लेंगी और सभी मुकाबले डे-नाइट फॉर्मेट में खेले जाएंगे. APL में कई दिग्गज खिलाड़ी लेंगे हिस्सा: आयोजक आदिल हुसैन ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन 3 जून को होगा और सभी मैचों का सीधा प्रसारण अरावली क्रिकेट अकादमी के आधिकारिक चैनल पर किया जाएगा. प्रतियोगिता में मेवात के नामी खिलाड़ी शहबाज अहमद, नदीम अजमत, अकरम शालेहड़ी, सोहेल कलिया, जहीर अब्बास और इरफान सहित कई दिग्गज खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे.