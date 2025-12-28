ETV Bharat / state

Save Aravalli : अलवर में अवैध खनन के दर्द से कराह रही अरावली, 'नई परिभाषा' से वजूद पर संकट

अरावली में अंधाधुंध खनन से हरियाली सिमटी तो जलसंकट से जूझते अलवर पर बूंद-बूंद पानी और शुद्ध हवा का संकट गहरा सकता है. देखिए रिपोर्ट...

Aravalli hills spread across Alwar district
अलवर जिले में फैली अरावली की पहाड़ियां (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 5:07 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा अलवर जिला कई दशकों से अवैध खनन की मार झेल रहा है. सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा से अरावली का दर्द और बढ़ने की आशंका है. 100 मीटर संबंधी नई परिभाषा के चलते यदि छोटी पहाड़ियां अरावली की श्रेणी से बाहर हुईं तो उनके अस्तित्व पर संकट बढ़ना तय है. खनन से पहाड़ों पर हरियाली सिमटी तो जल संकट से जूझते जिले पर बूंद-बूंद पानी और शुद्ध हवा का संकट गहरा सकता है.

अवैध खनन से संकट: पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि अवैध खनन के चलते अरावली संकट में है. सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा संकट और बढ़ाएगी. अरावली अलवर समेत देश के 39 जिलों की लाइफलाइन है. अभी इतनी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है तो अरावली की नई परिभाषा लागू होने के बाद इसे रोक पाना संभव ही नहीं होगा.

अरावली को लेकर अलवर में किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

सरकार भले ही अवैध खननकर्ताओं से जुर्माना वसूलने का दावा करती हो, लेकिन आज भी शहर के निकट अवैध खनन जारी है. रामगढ़-नौगांवा के ललावंडी, मालाखेड़ा के सताना, बिलंदी, सरिस्का टाइगर रिजर्व के समीप टहला आदि में अवैध खनन हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि अरावली की ऊंचाई 100 मीटर की परिभाषा लागू हुई तो इससे कम ऊंचाई की पहाड़ियां अरावली की श्रेणी से बाहर हो जाएंगी. सरकार उनके खनन पट्टे आसानी से दे सकेगी. अरावली में ही खनन पर रोक है, लेकिन नई परिभाषा से बाहर होने पर खनन पर रोक नहीं लग पाएगी.

पढ़ें: डोटासरा का बड़ा आरोप: अरावली को खनन माफिया के हवाले करना चाहती है डबल इंजन सरकार

इसलिए अलवर के लिए अहम अरावली: यह पर्वतमाला स्थानीय बाशिंदों को शुद्ध हवा, पानी एवं प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है. प्रमुख पर्यटन स्थल टाइगर रिजर्व सरिस्का, ऐतिहासिक सिलीसेढ़ झील, बाला किला, पांडुपोल मंदिर, नीलकंठ महादेव, करणीमाता समेत अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों का अस्तित्व भी अरावली के संरक्षण पर टिका है. इसी वजह से जिले में अवैध खनन पर प्रभावी रोक की मांग लंबे अर्से से उठती रही है.

Alwar, nestled in the lap of the Aravalli hills
अरावली की गोद में बसा अलवर (ETV Bharat GFX)

दशकों से अवैध खनन का दंश: हरियाणा एवं दिल्ली के पास होने का नुकसान अलवर जिले की अरावली को अवैध खनन के रूप में झेलना पड़ा. पूर्व में हरियाणा में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध से अलवर में खनन माफिया ने बड़े पैमाने पर अवैध खनन कराया. यहां का पत्थर हरियाणा के क्रेशरों में सप्लाई कर मोटी मुनाफा कमाया. जिले में अरावली की पहाड़ियों पर अवैध खनन का खेल चलता रहा. इससे तिजारा क्षेत्र में कई पहाड़ियां जमींदोज हो गईं तो कई के अस्तित्व पर संकट है.

हालांकि, अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों पर अवैध खनन के निशान आज भी हैं. पुराने अलवर जिले के तिजारा, कहरानी, टपूकड़ा, बहरोड़, मुण्डावर, किशनगढ़बास, अलवर शहर के पास जटियाणा, गोलेटा, रामगढ़, नौगांवा, सताना, बिलंदी, लक्ष्मणगढ़ व राजगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध का खुला खेल चला. जिम्मेदार विभिन्न विभागों ने कार्रवाई की, जो नाकाफी रही. सरकारी दावों के बावजूद अरावली में अवैध खनन थम नहीं सका. जिले में अवैध खनन के हालात ये रहे कि खुद सरकार ने विधानसभा में माना कि वर्ष 2023-24 में चेजा पत्थर अवैध खनन के 26 मामले पकड़े. अवैध खनन व परिवहन करते 289 वाहन पकड़े. इन मामलों में खान विभाग ने 748.79 लाख पेनाल्टी आरोपित की. इसमें 137.03 लाख रुपए की वसूली की जा सकी.

Mining in the Aravalli mountain range in Alwar
अलवर में अरावली पर्वतमाला में खनन (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: Save Aravalli : सीएम भजनलाल बोले- गहलोत अपनी सरकार में भाटा, रेता और नल की टोंटी तक खा गए...

नेता प्रतिपक्ष लगा चुके आरोप: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया कि वर्ष 2019 से 23 तक प्रदेश में अवैध खनन की 4206 एफआईआर दर्ज हुई. अवैध खनन करने वालों से 464 करोड़ का जुर्माना वसूला गया. 2013 से 18 तक प्रदेश में अवैध खनन करने वालों से 200 करोड़ का जुर्माना वसूला गया. इसके अलावा 2024-25 में अवैध खनन करने वालों पर 508 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. ये आंकड़े गवाह है कि प्रदेश में अरावली में बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता रहा है.

नौगांवा में रात को निकलते सैकड़ों डंपर: नौगांवा निवासी नितिन मित्तल ने बताया कि जिले में ग्रेप की पाबंदी लागू होने के बावजूद यहां रात-दिन अवैध खनन और पत्थर एवं रोडी के ओवरलोड डंपर दौड़ते हैं. इन डंपरों पर नंबर प्लेट तक नहीं होती. ज्यादातर माल हरियाणा जाता है. इससे दुर्घटना की आशंका के साथ प्रदूषण बढ़ता है. इसे रोकने का मुद्दा सीएलजी मीटिंग में उठा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. कपिल सोनी ने आरोप लगाया कि नौगांवा में दिन रात खुलेआम अवैध खनन सामग्री के ओवरलोड डंपर निकलते हैं. पास ही स्कूल है, जिससे बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है. क्षेत्र के मानकी, कारोली, नाहरपुर आदि में खुलेआम अवैध खनन हो रहा है.

Mining in various locations in Aravalli range in Alwar
अलवर में अरावली में जगह-जगह खनन (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: Save Aravalli : अरावली खत्म हुई तो राजस्थान ही नहीं दिल्ली की दहलीज तक होगा रेगिस्तान, देखिये ये ग्राउंड रिपोर्ट

सरकार का दावा: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का दावा है कि अरावली बचाने को सरकार प्रतिबद्ध है. अरावली में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी. कांग्रेस समेत कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दावा है कि अरावली का पूरी तरह संरक्षण किया जाएगा. अरावली में अवैध खनन रोकने को 20 जिलों में विभिन्न विभागों की मीटिंग लेकर संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए.

पढ़ें: अरावली बचाओ: 20 जिलों में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू, नई माइनिंग पर सख्त रोक

TAGGED:

ILLEGAL MINING IN ARAVALLI IN ALWAR
EXISTENCE OF ARAVALLI UNDER THREAT
नई परिभाषा संकट और बढ़ाएगी
SUFFERING SCOURGE OF ILLEGAL MINING
SAVE ARAVALLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.