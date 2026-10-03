दिल्ली के 'ग्रीन लंग्स' को बड़ा संरक्षण: नॉर्दर्न रिज की 277 एकड़ जमीन अब आरक्षित वन
सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला के 277.56 एकड़ जमीन को किया 'आरक्षित वन' घोषित, दिल्ली का कुल आरक्षित वन क्षेत्र बढ़कर अब लगभग 13,252 एकड़
Published : October 3, 2026 at 11:18 AM IST
नई दिल्ली : दिल्ली की प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा और प्रभावी कदम उठाया है. सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेज-I नोटिफिकेशन को हरी झंडी दे दी है. इसके तहत नॉर्दर्न रिज की 112.328 हेक्टेयर यानी करीब 277.56 एकड़ जमीन को अब आधिकारिक तौर पर 'आरक्षित वन' घोषित कर दिया गया है.
नॉर्दर्न रिज के 237 एकड़ जमीन को किया गया नोटिफाइड: अरावली पर्वत श्रृंखला का यह हिस्सा दिल्ली के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद अहम माना जाता है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक दिल्ली में वन क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा देने के मामले में पिछली सरकारों के कार्यकाल में सिर्फ 96.16 हेक्टेयर यानी लगभग 237 एकड़ जमीन को ही आरक्षित वन के रूप में नोटिफाइड किया गया था. वहीं, वर्तमान सरकार अब तक 5,267 हेक्टेयर यानी करीब 13,014 एकड़ क्षेत्र को नोटिफाइड कर चुकी है. नॉर्दर्न रिज की इस नई 112 हेक्टेयर जमीन के जुड़ने से दिल्ली का कुल आरक्षित वन क्षेत्र बढ़कर अब लगभग 13,252 एकड़ हो गया है.
पिछले महीने ही दक्षिणी रिज की 1,000 एकड़ को मिली थी मंजूरी:इसके अलावा, सरकार ने पिछले महीने ही दक्षिणी रिज की करीब 1,000 एकड़ अतिरिक्त जमीन को भी आरक्षित वन बनाने की मंजूरी दी थी. सीएम ने साफ किया कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और हरा-भरा बनाने के लिए सिर्फ तात्कालिक उपाय काफी नहीं हैं, बल्कि शहर की प्राकृतिक आबोहवा को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है. नॉर्दर्न रिज जैसे इलाके दिल्ली के 'ग्रीन लंग्स' यानी हरे फेफड़ों की तरह काम करते हैं. प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने इस साल दिल्ली में 73 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं, और यह अभियान अभी भी जारी है. इसके साथ ही 'एक पेड़ मां के नाम' और 'वृक्ष रथ' जैसी पहलों से आम जनता को जोड़ा गया है. रिज क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए चेक-डैम बनाए जा रहे हैं.