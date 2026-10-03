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दिल्ली के 'ग्रीन लंग्स' को बड़ा संरक्षण: नॉर्दर्न रिज की 277 एकड़ जमीन अब आरक्षित वन

नॉर्दर्न रिज की 277 एकड़ जमीन अब आरक्षित वन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : दिल्ली की प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा और प्रभावी कदम उठाया है. सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेज-I नोटिफिकेशन को हरी झंडी दे दी है. इसके तहत नॉर्दर्न रिज की 112.328 हेक्टेयर यानी करीब 277.56 एकड़ जमीन को अब आधिकारिक तौर पर 'आरक्षित वन' घोषित कर दिया गया है.