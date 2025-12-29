Save Aravalli : मंत्री जोराराम कुमावत बोले- सरकार संरक्षण के लिए कटिबद्ध, 'सुप्रीम' फैसला के बाद देखेंगे
अरावली संरक्षण को लेकर भजनलाल सरकार में डेरी एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार अरावली को बचाने के लिए कटिबद्ध.
December 29, 2025
जयपुर: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर राजस्थान सहित चार राज्यों में चल रही सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 20 नवंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक तरफ जहां कांग्रेस खुशी जाहिर कर रही है, वहीं भाजपा ने भी साफ कर दिया कि सरकार अरावली संरक्षण को लेकर पूरी तरीके से कटिबद्ध है. सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसका अध्ययन करके आगे का निर्णय लिया जाएगा.
मंत्री जोराराम कुमावत ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया. मंत्री ने साफ किया कि अरावली जैसे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. अरावली न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. यह पर्वतमाला भूजल स्तर बनाए रखने, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाती है. ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि अरावली को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए.
उन्होंने बताया कि अरावली क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई दिशा-निर्देश जारी कर चुका है. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना सरकार की नीति है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अरावली को बचाने के लिए हमेशा सरकार संकल्पित है. अरावली को और विकसित कैसे करें, इस दिशा में सरकार पूरी तरह से कार्यरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता : अरावली पर्वतमाला से जुड़े अहम मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 20 नवंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए कहा कि किसी भी फैसले से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है. इसके लिए हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स शामिल होंगे. कोर्ट ने खनन, इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी और संरचनात्मक प्रभावों पर भी जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और उसके संरक्षण को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है. अदालत ने कहा कि मौजूदा परिभाषा से संरक्षण का दायरा सीमित होने का खतरा पैदा हो सकता है. इस मुद्दे पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई अहम तकनीकी सवालों पर जवाब मांगा है.