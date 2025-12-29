ETV Bharat / state

Save Aravalli : मंत्री जोराराम कुमावत बोले- सरकार संरक्षण के लिए कटिबद्ध, 'सुप्रीम' फैसला के बाद देखेंगे

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर राजस्थान सहित चार राज्यों में चल रही सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 20 नवंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक तरफ जहां कांग्रेस खुशी जाहिर कर रही है, वहीं भाजपा ने भी साफ कर दिया कि सरकार अरावली संरक्षण को लेकर पूरी तरीके से कटिबद्ध है. सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसका अध्ययन करके आगे का निर्णय लिया जाएगा. मंत्री जोराराम कुमावत ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया. मंत्री ने साफ किया कि अरावली जैसे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. अरावली न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. यह पर्वतमाला भूजल स्तर बनाए रखने, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाती है. ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि अरावली को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए. अरावली को लेकर क्या बोले मंत्री जोराराम, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)