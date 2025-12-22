ETV Bharat / state

Aravalli Hills : मंत्री रावत बोले- डोटासरा हैं झूठ का ढोल, उन्हें छपने की आदत

डोटासरा के कानों में कोई कुछ बोल देता है तो वह बजने लगते हैं. मंत्री सुरेश सिंह रावत ने और क्या कहा, जानिए...

Suresh Singh Rawat in Ajmer
कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 8:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा अमर्यादित भाषा बोलते आए हैं और वे झूठ का ढोल हैं. मंत्री रावत ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान सोमवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. वहीं, अरावली के मुद्दे पर अपना पक्ष भी रखा.

रावत ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को छपने की आदत है, इसलिए वह अर्नगल बयानबाजी करते हैं. बयानबाजी करेंगे तभी तो उन्हें मीडिया में छपने और दिखने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने की बात है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक कई योजनाओं के नाम बदले गए हैं. कांग्रेस के इस प्रदर्शन से स्पष्ट है कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम से चिढ़ है, जबकि राम हर हिंदुस्तानी के मन में बसते हैं.

मंत्री रावत का डोटासरा पर तीखा हमला, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

राम हमारे प्राण वायु हैं. इस प्राण वायु को कांग्रेस छीनना चाहती है. कुछ लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस का आंदोलन केवल ढकोसला है. खोई हुई साख को बचाने का कांग्रेस का यह असफल प्रयास है. मेरा आग्रह है कि कांग्रेस देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने और देश को तोड़ने की कोशिश ना करे. भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दें.

पढ़ें : अरावली पर बोले सीएम: कांग्रेसी रोज छोड़ते हैं शिगूफा, पर्वत शृंखला से नहीं होने दूंगा छेड़छाड़

कोर्ट के ऑर्डर से ज्यादा संरक्षित होगी अरावली : अरावली के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि कुछ लोग अरावली के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के माध्यम से गलत तथ्य और जानकारी लोगों को दी जा रही है. केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता करके स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अरावली पर्वत श्रृंखला पहले से ज्यादा संरक्षित और सुरक्षित होगी. अरावली को संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है.

पढ़ें : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दावा: 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों के आधार क्षेत्र की भू-आकृतियां भी अरावली में शामिल रहेंगी

अरावली हमारी धरोहर है, इसको लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता सरकार नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि 19 करोड़ से अधिक पौधे सरकार और जन सहयोग से पूरे प्रदेश के अंदर लगाए गए हैं. वंदे जल संरक्षण भी पर्यावरण को बचाने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अच्छी पहल है. पर्यावरण सदा बचा रहे, इसके लिए भाजपा हमेशा से काम करती आई है. अरावली को लेकर जिस तरह का दुष्प्रचार हो रहा है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है.

20 से 27 दिसंबर को बीजेपी मनाएगी वीर बाल दिवस : उन्होंने बताया कि भाजपा 20 से 27 दिसंबर तक वीर बाल दिवस का आयोजन समूचे प्रदेश में करने जा रही है. बूथ से जिला और प्रदेश स्तर तक वीर बाल दिवस मनाया जाएगा. मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में वीर बाल दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी. 26 दिसंबर का दिन सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साहेबजादों की वीरता को याद दिलाता है. गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे साहेबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने कम उम्र में अत्याचार के खिलाफ झुकने से इनकार कर दिया और जिंदा दीवार में खुद को चुनवाने के लिए तैयार हो गए. उनकी वीरता से समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलता है.

TAGGED:

ARAVALLI HILLS
BJP ON GOVIND DOTASRA
मंत्री सुरेश सिंह रावत
डोटासरा हैं झूठ का ढोल
SURESH SINGH RAWAT IN AJMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.