#SaveAravalli : आहूजा बोले- गहलोत और वसुंधरा दोषी, जूली ने कराए अवैध कब्जे

ज्ञानदेव आहूजा ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 706 पट्टे एवं 1011 लीज बांटी. इसमें ज्यादातर खनन पट्टे व लीज कांग्रेस के नेताओं को दिए गए. इसमें अलवर के एक पूर्व कांग्रेसी नेता भी शामिल रहे. आहूजा ने कहा कि विधायक रहते उन्होंने विधानसभा में अवैध खनन, नकली नोट व गोकशी सहित अन्य मुद्दे खूब उठाए.

केंद्र सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री होने के कारण अब भूपेंद्र यादव भी कुछ हद तक दोषी हैं. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाने के लिए सर्व समाज की ओर से प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आंदोलन शुरू किए गए हैं. इस आंदोलन में वे खुद भी शामिल होंगे. पूर्व विधायक आहूजा बुधवार को अलवर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे.

अलवर: पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने आरोप लगाया कि अरावली की हत्या के लिए सबसे ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं. वहीं, 20 फीसदी वसुंधरा राजे को भी दोषी माना जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर जिले में अवैध खनन, बांघों पर अवैध कब्जे एवं अरावली पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपराधी हैं और उनको संरक्षण देने के लिए पूर्व केंद्री मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी दोषी हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के पूर्व मंत्री दुर्रू मियां ने विधानसभा में कहा था कि मेव समाज को अवैध करने दो, नहीं तो ये लोग और अपराध करेंगे. हालांकि, ये लोग अब भी अपराध कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर जिले में अरावली की हत्या करने, बांधों पर अवैध कब्जे का कोई दोषी है तो वे हैं राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और उन्हें संरक्षण देने वाले पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह हैं. उन्होंने कहा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोषी हैं, लेकिन वे तो अभी नए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का बड़बोलापन जल्द उजागर होगा.

सरकार में हैं तो भूपेन्द्र यादव भी कुछ दोषी : आहूजा ने कहा कि केन्द्र सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव को कुछ लोग दोषी बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि यादव सिर्फ इतने ही दोषी हैं कि वे वर्तमान में केन्द्र में वन एवं पर्यावरण मंत्री है. उन्होंने कहा कि इन दिनों अरावली को बचाने के लिए अलवर सहित अनेक स्थानों पर आंदोलन शुरू किया गया है. वे खुद भी अरावली को बचाने के लिए इन आंदोलन में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतामला में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है. अवैध खनन नहीं रुका तो आने वाले समय में पूरा प्रदेश रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा.

भीलवाड़ा में अरावली को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन : राजस्थान की जीवनरेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर 'जन चेतना-जन अधिकार संस्था' ने गहरी चिंता व्यक्त की है. संस्था के अध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को भीलवाड़ा कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय पर पुनर्विचार करने और अरावली को बचाने की मांग की है.

चूरू में हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे युवा : 'अरावली बचाओ–देश बचाओ–भविष्य बचाओ' के नारे के साथ चूरू में शहीद भगत सिंह युवा क्रांतिकारी मंच के बैनर तले चूरू में युवा सड़को पर उतरे और तिरंगे के साथ प्रदर्शन किया. संगठन के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि अरावली राजस्थान की आन-बान और शान है. सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं और जिन्हें कोर्ट ने स्वीकार किया है, वे अरावली के अस्तित्व के लिए घातक हैं. इन सिफारिशों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए. सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो इस आंदोलन को बड़े स्तर पर विस्तारित करते हुए राजस्थान बंद का आह्वान किया जाएगा.