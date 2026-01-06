ETV Bharat / state

'इंजेक्शन लगाता था, ब्लड भी निकाल लेता था', 13 साल बाद म्यांमार से घर लौटा बिहार का मजदूर

अररिया: 12 साल के लड़के को काम देने का झांसा देकर ब्रोकर ने ऐसे गोरखधंधे में फंसाया, जिससे निकलने में उसे 13 साल लग गए. इस दौरान वह बनारस, गुवाहाटी और नागालैंड से होते हुए म्यांमार पहुंच गया. उससे न केवल जबरन मजदूरी करवाई गई, बल्कि घर भी आने नहीं दिया. जब भी उसने भागने की कोशिश की, उसके साथ मारपीट की गई. आखिरकार 13 साल बाग उसकी घर वापसी संभव हो पाई है.

16 लाख में हुआ था सौदा: इस युवक का नाम मुन्ना उर्फ जमशेद है, जो अररिया के बौसी थाना क्षेत्र के करेला गांव रहने वाला है. मुन्ना ने बताया कि 12 वर्ष की आयु में वह ब्रोकर के चंगुल में फंस गया था. पहले वह बनारस पहुंचा, फिर वहां से गुवाहाटी और नागालैंड होते हुए उसे म्यांमार भेज दिया गया. वहां लोहा गलाने की फैक्ट्री में बंद कर दिया गया. जबरन दिन-रात काम करवाया जाता था. मुन्ना ने बताया कि 16 लाख में मुझे एक रॉड बनाने वाली कंपनी के हाथों बेच दिया गया था.

12 साल की उम्र में बना बंधक, 13 साल बाद लौटा घर (ETV Bharat)

कंपनी में होती थी मारपीट: मुन्ना के मुताबिक उसने कई बार भागने की कोशिश की लेकिन निकलने नहीं दिया. गेट पर पकड़ने के बाद बहुत मारा गया. सिर फोड़ दिया, शरीर पर भी बहुत चोट आई. सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई कि वहां से निकलना नामुमकिन था. कौन सा इंजेक्शन लगाता था, पता नहीं. कई बार तो शरीर से खून भी निकाल लेता था. मां का मुंह देखने के लिए तड़प गया था. अब घर आ पाया हूं.

"काम दिलाने के नाम पर हमको करेला से बनारस लेकर गया था. मुर्शीद, फेंकना और दुखन लेकर गए थे. 10 दिन काम किए. वहां मारपीट भी की गई मेरे साथ. फिर बनारस स्टेशन से मेरे को दूसरे आदमी के हवाले कर दिया. बनारस के आदमी से पैसा ले लिया था. कंपनी ने बोला कि 16 लाख में आपका आदमी आपको देकर गया है. जबतक पैसा पूरा नहीं होगा, नहीं छोड़ सकते. ट्रेन से गुवाहाटा भेजा था. कामाख्या से नागालैंड और वहां से म्यांमार में एक रॉड बनाने वाली कंपनी में रख दिया. जहां बहुत मारपीट होती थी."- मुन्ना, पीड़ित मजदूर