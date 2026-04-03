तीन SHO और एक अपर थानाध्यक्ष निलंबित, अररिया में SP का बड़ा एक्शन
अररिया में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है. तीन थानाध्यक्ष और एक अपर थानाध्यक्ष निलंबित हो गए हैं.
Published : April 3, 2026 at 8:11 PM IST
अररिया: बिहार के अररिया में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के तीन थानाध्यक्ष और एक अपर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है. तीनों पर अलग-अलग मामलों में एक्शन हुआ है. उन पर ड्यूटी में लापरवाही का आरोप है.
थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष पर एक्शन: एसपी ने बताया कि भारत-नेपाल बोर्डर के जोगबनी थानाध्यक्ष राजीव कुमार आजाद और अपर थानाध्यक्ष गोरख कुमार को निलंबित कर दिया गया. उन्होंने तया कि जोगबनी थानाध्यक्ष को हिदायत दी गई थी कि कांडों के डिस्पोजल, वारंट और कुर्की के निष्पादन में तेजी लाएं लेकिन वह ऐसा करने में लगातार लापरवाही बरत रहे थे.
क्या है आरोप?: असल में जोगबनी थाना बॉर्डर क्षेत्र है. ऐसे में वहां से जितनी मादक पदार्थों की बरामदगी होनी चाहिए, वह नहीं की गई. इसके साथ ही जोगबनी थानाध्यक्ष पर मादक पदार्थ के तस्करों के साथ साठ-गांठ और मिलीभगत का आरोप है, लिहाजा उनको सस्पेंड कर दिया गया है.
फारबिसगंज थानाध्यक्ष लाइन हाजिर: वहीं, फारबिसगंज थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह को भी कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर किया है. एसपी ने बताया कि अगर फारबिसगंज थानाध्यक्ष ने वक्त रहते कार्रवाई की होती तो उस वक्त एक हत्या नहीं हुई होती.
कुआरी थानाध्यक्ष पर भी गिरी गाज: तीसरे मामले में कुआरी थानाध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा को अपने ही महिला सिपाही के साथ आपत्तिजनक तस्वीर वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया है. अररिया एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ऐसी लापरवाही से पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी. एसपी ने बताया कि जिले के अन्य पुलिस स्टेशन पर भी हमारी नजर है.
नशे के तस्करों से साठ-गांठ के आरोप में नेपाल बोर्डर के जोगबनी थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है. फारबिसगंज थानाध्यक्ष भी कर्तव्यहीनता के आरोप में लाइन हाजिर किए गए हैं. किसी भी हाल में कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी."- जितेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक, अररिया
ये भी पढ़ें: 'मैं 2018 बैच का दारोगा हूं'.. ऐसा कहते ही पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, तीन साल से कर रहा था उगाही