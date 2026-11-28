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सड़क हादसे में मासूम की मौत के बाद बवाल, आक्रोशित भीड़ ने बिहार पुलिस गाड़ी फूंकी, 5 जवान घायल

अररिया सड़क हादसा ( ETV Bharat )

अररिया: बिहार के अररिया जिले के बसमतिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरोगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ढाई साल के बच्चे की जान चली गई. इस दुखद घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक को मौके पर ही पकड़कर बंधक बना लिया. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया.

चालक को आक्रोशित भीड़ ने बनाया बंधक