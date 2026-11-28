सड़क हादसे में मासूम की मौत के बाद बवाल, आक्रोशित भीड़ ने बिहार पुलिस गाड़ी फूंकी, 5 जवान घायल
Araria Road Accident: अररिया में मासूम की मौत के बाद बवाल, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस गाड़ी फूंकी, पांच जवान घायल. रिपोर्ट-राजेश कुमार भरदार
Published : November 28, 2026 at 9:02 AM IST
अररिया: बिहार के अररिया जिले के बसमतिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरोगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ढाई साल के बच्चे की जान चली गई. इस दुखद घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक को मौके पर ही पकड़कर बंधक बना लिया. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया.
चालक को आक्रोशित भीड़ ने बनाया बंधक
घटना की सूचना मिलते ही बसमतिया थाना सहित आसपास के अन्य थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराने और उनके कब्जे से चालक को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश शुरू की. लेकिन गुस्साए लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे और लगातार चालक पर हमला करने के लिए उतारू हो रहे थे, जिससे स्थिति बेकाबू होने लगी.
चालक को बचाने के दौरान पुलिस बल पर हमला
पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उग्र भीड़ जब चालक पर हमला करने पर आमादा हो गई, तो पुलिस ने हस्तक्षेप कर उसे सुरक्षित निकालने का प्रयास किया. इसी दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया. इस झड़प में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए, हालांकि राहत की बात यह है कि सभी घायल जवान खतरे से बाहर और सुरक्षित बताए जा रहे हैं. काफी मशक्कत के बाद पुलिस चालक को भीड़ के चंगुल से सुरक्षित निकालने में सफल रही.
पुलिस वाहन को किया आग के हवाले
हंगामे और पथराव के बीच उपद्रवियों ने एक पुलिस वाहन में आग लगा दी. गाड़ी में आग लगते ही घटनास्थल पर भारी अफरातफरी मच गई. स्थिति को देखते हुए तत्काल अग्निशमन विभाग को बुलाया गया. मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद वाहन में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पुलिस गाड़ी को काफी नुकसान पहुंच चुका था.
बसमतिया थाना अंतर्गत भैरोगंज में सड़क दुर्घटना के पश्चात उत्पन्न विधि-व्यवस्था की स्थिति के संबंध में। @BiharPolice #Araria #ArariaPolice #dial112 #HaiTaiyaarHum #bihar_police #IPRD_Bihar #BiharHomeDept #simanchalnews https://t.co/bcm9HAO0B9— Araria police (@ArariaP) November 27, 2026
एसडीपीओ राज किशोर कुमार ने संभाली कमान
बवाल की गंभीरता को देखते हुए फारबिसगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) राज किशोर कुमार भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बसमतिया और अन्य थानों के पुलिस बल के साथ मिलकर उग्र भीड़ को नियंत्रित किया और इलाके में कानून-व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया. अररिया पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि मासूम की मौत से उपजा ग्रामीणों का गुस्सा देखते ही देखते हिंसक झड़प और आगजनी में तब्दील हो गया था.
"फिलहाल क्षेत्र में शांति और विधि-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है तथा पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है. पुलिस वाहन में आग लगाने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है."-जितेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक, अररिया
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