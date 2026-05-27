अररिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में रैगिंग, गया के छात्र को रॉड चाकू से हमला से हमला.. FIR दर्ज
अररिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में रैगिंग का विरोध करने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों पर हमला कर दिया. इस घटना में कई छात्र घायल हुए.
Published : May 27, 2026 at 12:49 PM IST
अररिया: अररिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में रैगिंग का विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है. जूनियर छात्रों पर सीनियरों ने जानलेवा हमला किया है. घटना रविवार की रात नगर थाना क्षेत्र स्थित लॉज की है. जूनियर छात्रों का आरोप है कि उनके ऊपर चाकू-छूरी, हॉकी, लाठी-डंडे से हमला किया गया. तब तक पीटा गया जब एक छात्र बेहोश नहीं हो गया. छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज के कई जूनियर छात्रों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता रहा है.
सीनियर छात्रों की मनमानी और मारपीट: झारखंड के कोडरमा झुमरी तलैया विशनपुर के रहने वाले फर्स्ट ईयर के छात्र रौशन कुमार ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि 'जब मैंने एडमिशन लिया था उस वक्त मुझसे सीनियर छात्रों ने रैगिंग की कोशिश की थी. मैंने रैगिंग नहीं करने दी थी और डिसरिस्पेक्ट कर दिया था. इसी कारण फाइनल ईयर का एग्जाम खत्म होते ही मेरे साथ उन लोगों ने मारपीट की. जिन्होंने मुझसे मारपीट की, वे कैंपस में कभी बच्चों के साथ तो प्रिंसिपल के साथ भी मारपीट करते रहते थे.'
10 बजे रात में हमला: छात्र ने बताया कि 24 मई की रात करीब 10 बजे के आसपास हमला हुआ. सुधांशु कुमार, अनिल कुमार, रौशन कुमार, निरंजन कुमार, अंकित कुमार, आशय कुमार, प्रियांशु कुमार, सौरव कुमार, आकाश कुमार सानू सिंह, सत्यम कुमार व अन्य करीब 20 छात्र लॉज मालिक पुष्पक राज के माध्यम से उसे रूम से बाहर बुलवाया. जैसे ही उसने गेट खोला सभी छात्र उस पर टूट पड़े.
"मंगलवार रात 30 से 40 छात्रों ने मुझ पर हमला कर दिया. चाकू, छुरी, हॉकी, लाठी-डंडा लेकर आए थे, उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा, चाकू से हमला कर दिया. ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, कई जूनियर छात्रों से ऐसा पहले हो चुका है. कॉलेज प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई." -रौशन कुमार, पीड़ित छात्र
रूम पर बोतल फेंककर हमला: छात्र ने बताया कि लॉज पर बोतल फेंक कर हमला किया गया था, जिसके बाद मैंने 112 को कॉल भी किया था. रूम ओनर की गाड़ी से मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. छात्र ने बताया कि इस तरह की घटना कॉलेज में होती रहती है. लाज मालिक पुष्पक राज ने बताया कि 'कुछ छात्रों ने बातचीत के बहाने संपर्क कर छात्र को बाहर बुलाया था. इसके बाद विवाद की स्थिति बन गई. इस दौरान मारपीट हुई.'
प्रताड़ित करने का आरोप: फर्स्ट ईयर के छात्र मुसानिब खान ने बताया कि 'सीनियर लोग यहां बहुत परेशान करते हैं. एक दिन रौशन के साथ झगड़ा हुआ था. एक दिन सीनियर ने फोन किया कि, परीक्षा के बाद यहां से जाने से पहले मारेंगे. हम लोगों ने लॉज के मालिक को फोन किया, उनके आने के बाद सभी सीनियर चले गए. लेकिन, कुछ देर बाद दो लड़के आए और रौशन और मुझे बाहर ले गए. हम दोनों के साथ मारपीट की.'
क्या कहते हैं कॉलेज के प्रचार्य?: हालांकि इस घटना को लेकर जब पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य को जानकारी हुई तो उन्होंने मामले में कार्रवाई की बात कही. उन्होंने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले छात्रों की पहचान की गयी है. पीड़ित छात्र के परिवार के लोगों ने पुलिस में इसको लेकर मामला दर्ज कराया है.प्राचार्य द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई
"फाइनल ईयर के बच्चों का फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम था. एग्जाम खत्म होने के बाद रात में कॉलेज कैंपस के बाहर फर्स्ट ईयर के बच्चे रौशन कुमार को बुरी तरह से पीटा गया है. कॉलेज के तरफ से जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है. 12-13 छात्रों को चिह्नित किया गया है. छात्र के घरवालों ने मामला दर्ज कराया है." -अभिजित कुमार, प्राचार्य, अररिया पॉलिटेक्निक कॉलेज
पुलिस जांच और एफआईआर दर्ज: मामले में SDPO सुशील कुमार ने बताया कि अररिया पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने एक लॉज में मारपीट हुई. मंगलवार को सूचना पुलिस को मिली. छात्र के आवेदन के आधार पर 12 नामजद और 20 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है. प्रथम दृष्टया ये मामला, जिस बच्चे के साथ मारपीट की गई, फाइनल ईयर के बच्चों द्वारा मारपीट की गई है. एक साल पहले रैगिंग की घटना हुई थी. जिसमें उस लड़के को बुली किया गया था. बीच-बीच में नोकझोंक की घटना भी हुई.
"मंगलवार को फाइनल ईयर के स्टूडेंट का लास्ट दिन था. वो लोग टारगेट करके आए और एक छात्र से मारपीट की. इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले में सम्मत कार्रवाई की जाएगी. घायल छात्र की स्थिति ठीक है, वो गया का रहनेवाला है. मैं उससे मिलकर आया और उसका बयान भी लिया गया है." -सुशील कुमार , SDPO
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