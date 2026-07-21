बिहार में पूर्व MLA के मकान से 158 किलो गांजा जब्त, केयरटेकर गिरफ्तार
अररिया में पूर्व विधायक के मकान से भारी मात्रा में गांजा जब्त हुआ है. केयरटेकर को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 21, 2026 at 8:31 PM IST
अररिया: बिहार की अररिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. नगर थाना क्षेत्र स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के पास स्थित एक मकान से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है. ये मकान पूर्व भाजपा विधायक जयप्रकाश यादव का है. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.
पूर्व विधायक के मकान से गांजा जब्त: पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नरपतगंज के पूर्व भाजपा विधायक जयप्रकाश यादव के कामत से 158 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. मामले में केयरटेकर अवधेश ऋषिदेव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मुख्य तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सुशील कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस ने कामत में छापेमारी की. तलाशी के दौरान वहां से 158 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस जांच में सामने आया है कि गांजे की खेप को कामत में स्टोर कर रखा गया था और अगले दिन इसकी तस्करी की जानी थी.
केयरटेकर गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अवधेश ऋषिदेव कामत की देखरेख करता था और वहीं रह रहा था. पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है. मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि इस अवैध कारोबार में शामिल मुख्य तस्कर और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बरामद गांजा कहां से लाया गया था और इसकी आपूर्ति किन स्थानों पर की जानी थी.
"पूछताछ के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यह कामत नरपतगंज के पूर्व विधायक का है. उन्होंने अवधेश ऋषिदेव को केयरटेकर बनाकर रखा था. मामले में छानबीन की जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा."- सुशील कुमार, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया
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