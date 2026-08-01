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बिहार में पनार नदी का तांडव, घोड़माड़ा गांव में कटाव से कई मकान नदी में समाए, पुनर्वास की मांग

अररिया: बिहार के अररिया स्थित प्रसादपुर पंचायत के घोड़माडा गांव में पनार नदी का कटाव ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रहा है. नेपाल के तराई क्षेत्रों से निकलने वाली यह नदी हर वर्ष बाढ़ के साथ तबाही लाती है. इसके अलावा जलस्तर घटने के बाद होने वाला तेज कटाव भी काफी खतरनाक होता है.

आशियाने को बचाने की जद्दोजहद: स्थानीय लोगों के मुताबिक नदी किनारे बसे कई परिवार वर्षों से अपने आशियाने को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं. लगातार हो रहे कटाव से कई घर नदी में समा चुके हैं, जबकि दर्जनों परिवार अब भी डर के साए में जीवन बिता रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी नदी का कटाव नहीं रुकता. हर दिन उनके घर और जमीन पर खतरा मंडराता रहता है.

'नदी में समाए चार से पांच घर': घोड़माड़ा गांव के वार्ड संख्या-2 निवासी मो. आलम ने बताया कि अब तक चार से पांच घर नदी में समा चुके हैं, जबकि कई अन्य घरों पर भी खतरा बना हुआ है. उन्होंने कहा कि कटाव के कारण लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और आवागमन भी प्रभावित हो गया है. उन्होंने कटावरोधी कार्य, कटाव के स्थाई समाधान की मांग की.

"अब तक चार से पांच घर नदी में समा चुके हैं, जबकि कई अन्य घरों पर भी खतरा बना हुआ है. कटाव के कारण लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और आवागमन भी प्रभावित हो गया है." - मो. आलम, स्थानीय ग्रामीण

'डर के साए में जीने को विवश': इसी गांव की नाजरीन बताती हैं कि रात के समय डर के साए में जीने को विवश है. हर समय इस बात डर लगता है कि कहीं नदी के कटाव में मेरा घर न बह जाए. उनका कहना है कि नदी कटाव करते-करते हमारे घर के पास आ गई है ऐसे में एक व्यक्ति को रात में जागना पड़ता है. नाजरीन के मुताबिक जन मजदूरी करके उन्होंने नया मकान बनाया है, लेकिन कटाव के नडर से प्लास्टर नहीं कर पा रहीं.

फ्लड फाइटिंग का काम बेअसर: गांव के ही मो. अनवर ने कहा कि पहले नदी जिस दिशा से बहती थी, यदि उसका बहाव फिर उसी ओर मोड़ दिया जाए तो गांव को काफी राहत मिल सकती है. उनका आरोप है कि कुछ दिन पहले कटाव रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग के तहत कार्य कराया गया था, लेकिन नदी में डाली गई सामग्री तेज बहाव में बह गई.

"पहले नदी जिस दिशा से बहती थी, यदि उसका बहाव फिर उसी ओर मोड़ दिया जाए तो गांव को काफी राहत मिल सकती है."- मो. अनवर, स्थानीय ग्रामीण

'नदी गांव के बिल्कुल करीब पहुंची': अनवर के मुताबिक नदी अब गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और अब तक पांच घर नदी में समा चुके हैं. जिन परिवारों के घर और जमीन नदी में चली गई, उनके सामने दूसरी जगह बसने का भी संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने प्रशासन से स्थायी कटावरोधी कार्य कराने की मांग की.