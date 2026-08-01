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बिहार में पनार नदी का तांडव, घोड़माड़ा गांव में कटाव से कई मकान नदी में समाए, पुनर्वास की मांग

अररिया के घोड़माड़ा गांव में पनार नदी के कटाव से कई आशियाने उजड़े, ग्रामीणों ने सुरक्षित पुनर्वास और स्थाई कटावरोधी कार्य की मांग की.

पनार नदी के कटाव से ग्रामीण परेशान
पनार नदी के कटाव से ग्रामीण परेशान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 1, 2026 at 3:25 PM IST

5 Min Read
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अररिया: बिहार के अररिया स्थित प्रसादपुर पंचायत के घोड़माडा गांव में पनार नदी का कटाव ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रहा है. नेपाल के तराई क्षेत्रों से निकलने वाली यह नदी हर वर्ष बाढ़ के साथ तबाही लाती है. इसके अलावा जलस्तर घटने के बाद होने वाला तेज कटाव भी काफी खतरनाक होता है.

आशियाने को बचाने की जद्दोजहद: स्थानीय लोगों के मुताबिक नदी किनारे बसे कई परिवार वर्षों से अपने आशियाने को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं. लगातार हो रहे कटाव से कई घर नदी में समा चुके हैं, जबकि दर्जनों परिवार अब भी डर के साए में जीवन बिता रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी नदी का कटाव नहीं रुकता. हर दिन उनके घर और जमीन पर खतरा मंडराता रहता है.

'नदी में समाए चार से पांच घर': घोड़माड़ा गांव के वार्ड संख्या-2 निवासी मो. आलम ने बताया कि अब तक चार से पांच घर नदी में समा चुके हैं, जबकि कई अन्य घरों पर भी खतरा बना हुआ है. उन्होंने कहा कि कटाव के कारण लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और आवागमन भी प्रभावित हो गया है. उन्होंने कटावरोधी कार्य, कटाव के स्थाई समाधान की मांग की.

"अब तक चार से पांच घर नदी में समा चुके हैं, जबकि कई अन्य घरों पर भी खतरा बना हुआ है. कटाव के कारण लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और आवागमन भी प्रभावित हो गया है." - मो. आलम, स्थानीय ग्रामीण

'डर के साए में जीने को विवश': इसी गांव की नाजरीन बताती हैं कि रात के समय डर के साए में जीने को विवश है. हर समय इस बात डर लगता है कि कहीं नदी के कटाव में मेरा घर न बह जाए. उनका कहना है कि नदी कटाव करते-करते हमारे घर के पास आ गई है ऐसे में एक व्यक्ति को रात में जागना पड़ता है. नाजरीन के मुताबिक जन मजदूरी करके उन्होंने नया मकान बनाया है, लेकिन कटाव के नडर से प्लास्टर नहीं कर पा रहीं.

फ्लड फाइटिंग का काम बेअसर: गांव के ही मो. अनवर ने कहा कि पहले नदी जिस दिशा से बहती थी, यदि उसका बहाव फिर उसी ओर मोड़ दिया जाए तो गांव को काफी राहत मिल सकती है. उनका आरोप है कि कुछ दिन पहले कटाव रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग के तहत कार्य कराया गया था, लेकिन नदी में डाली गई सामग्री तेज बहाव में बह गई.

"पहले नदी जिस दिशा से बहती थी, यदि उसका बहाव फिर उसी ओर मोड़ दिया जाए तो गांव को काफी राहत मिल सकती है."- मो. अनवर, स्थानीय ग्रामीण

'नदी गांव के बिल्कुल करीब पहुंची': अनवर के मुताबिक नदी अब गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और अब तक पांच घर नदी में समा चुके हैं. जिन परिवारों के घर और जमीन नदी में चली गई, उनके सामने दूसरी जगह बसने का भी संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने प्रशासन से स्थायी कटावरोधी कार्य कराने की मांग की.

'नदी के तेज बहाव में बहा राहत कार्य': स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि काटव रोकने के लिए काम तो किया गया लेकिन जिस तरह का काम किया गया वह काफी नहीं है. नदी में जब पानी अत्यधिक था तो बोरी में बालू मिट्टी भरकर नदी के किनारे दिया गया, जो नदी के तेज बहाव में बह गया. कुछ कुछ स्थानों पर बोरा दिखाईं देता है.

अंचल अधिकारी का बयान: जोकीहाट के अंचल अधिकारी हर्ष हरि ने बताया कि नदी कटाव रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग टीम के माध्यम से कार्य कराया गया है. उन्होंने कहा कि कटाव प्रभावित क्षेत्र में जहां भी जरूरत होगी उसके लिए उचित कदम उठाएंगे. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

"नदी कटाव रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग टीम के माध्यम से कार्य कराया गया है. कटाव प्रभावित क्षेत्र में जहां भी जरूरत होगी उसके लिए उचित कदम उठाएंगे. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है."- हर्ष हरि, अंचल अधिकारी, जोकीहाट

'कटाव का खतरा टला नहीं': हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि अब भी कटाव का खतरा टला नहीं है. उनका कहना है कि यदि जल्द स्थायी उपाय नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में कई और घर नदी में समा सकते हैं.

स्थानीय ग्रामीणों का डर: वार्ड संख्या-3, घोड़माड़ा के ग्रामीण नसीम हुसैन ने बताया कि अब तक उनके सामने दो मकान नदी में समा चुके हैं. तीसरा मकान उनके भाई का भी कटाव की भेंट चढ़ गया है और अब उनका अपना मकान भी गिरने की कगार पर है. उन्होंने कहा कि उनके सभी बांस के झुरमुट और पेड़-पौधे भी नदी में बह चुके हैं.

अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप: नसीम हुसैन ने बताया कि गुरुवार को कुछ अधिकारी निरीक्षण के लिए आए थे. उन्होंने अधिकारियों से उनके घर की स्थिति भी देखने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और अधिकारी बिना घर देखे ही लौट गए. उन्होंने प्रशासन से समय रहते कटाव रोकने और प्रभावित परिवारों के सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की.

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