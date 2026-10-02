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बिहार की नर्स नाजिया परवीन का हज-2027 मेडिकल टीम में चयन, बोलीं- 'सऊदी अरब में सेवा करना गर्व की बात'

नाजिया परवीन ( ETV Bharat )

अररिया: बिहार के अररिया सदर अस्पताल की ए-ग्रेड नर्स एवं एमओटी इंचार्ज नाजिया परवीन को हज-2027 के लिए सऊदी अरब भेजी जाने वाली भारत सरकार की मेडिकल टीम में प्रतिनियुक्त किया गया है. पूरे सीमांचल क्षेत्र से उनके चयन की जानकारी मिलते ही अररिया में खुशी का माहौल है. नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा, समर्पण और कार्यकुशलता के दम पर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है.