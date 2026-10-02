बिहार की नर्स नाजिया परवीन का हज-2027 मेडिकल टीम में चयन, बोलीं- 'सऊदी अरब में सेवा करना गर्व की बात'
अररिया की नर्स नाजिया परवीन का हज-2027 मेडिकल टीम में चयन. 2022 में राष्ट्रपति से राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्राप्त किया था. रिपोर्ट-राजेश कुमार
Published : October 2, 2026 at 2:26 PM IST
अररिया: बिहार के अररिया सदर अस्पताल की ए-ग्रेड नर्स एवं एमओटी इंचार्ज नाजिया परवीन को हज-2027 के लिए सऊदी अरब भेजी जाने वाली भारत सरकार की मेडिकल टीम में प्रतिनियुक्त किया गया है. पूरे सीमांचल क्षेत्र से उनके चयन की जानकारी मिलते ही अररिया में खुशी का माहौल है. नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा, समर्पण और कार्यकुशलता के दम पर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है.
सीमांचल से एकमात्र चयन की उपलब्धि
नाजिया परवीन का चयन हज-2027 मेडिकल टीम के लिए पूरे सीमांचल क्षेत्र से किया गया है. अररिया सदर अस्पताल में लंबे समय से कार्यरत यह नर्स मरीजों की देखभाल और अस्पताल की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं. उनकी कार्यकुशलता और सेवाभाव को विभागीय स्तर पर भी सराहा गया है.
चयन पर व्यक्त की खुशी
अपने चयन पर नाजिया परवीन ने काफी खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से हज यात्रा की मेडिकल टीम में सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए बेहद गर्व की बात है. सऊदी अरब जैसे पवित्र स्थान पर भारतीय हज यात्रियों की चिकित्सा सेवा से जुड़ना उनके लिए सौभाग्य का क्षण है.
राष्ट्रपति से मिला था राष्ट्रीय सम्मान
नाजिया परवीन इससे पहले भी नर्सिंग सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. वर्ष 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. नर्सिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और मरीजों के प्रति समर्पण को देखते हुए यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान उन्हें मिला था.
नर्सिंग को सेवा का दायित्व बताया
नर्सिंग को लेकर नाजिया का कहना है कि यह केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मरीजों की सेवा से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है. उन्होंने कहा कि नर्स को मरीज के साथ संवेदनशीलता, धैर्य और जिम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए. इसी भावना के साथ उन्होंने अपने करियर में काम किया है.
"नर्सिंग के क्षेत्र में काम करते हुए सबसे बड़ा संतोष तब मिलता है, जब किसी मरीज को उपचार और देखभाल से राहत मिलती है. स्वास्थ्यकर्मियों के लिए मरीज की सेवा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसी से आत्मसंतोष प्राप्त होता है."-नाजिया परवीन, नर्स
हज सेवा को बताया जीवन का खास लम्हा
सऊदी अरब में सेवा का अवसर मिलने पर उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया के तहत आवश्यक कागजात और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया है. नाजिया ने इस अवसर को अपने जीवन का खास लम्हा बताते हुए कहा कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और सेवाभाव के साथ निभाएंगी.
अररिया के लिए गौरव का क्षण
हज-2027 की मेडिकल टीम में नाजिया परवीन की प्रतिनियुक्ति को अररिया के लिए भी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है. पहले राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय सम्मान और अब भारत सरकार की मेडिकल टीम में चयन उनके कार्य और अनुभव को नई पहचान देता है. उनके सहकर्मियों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है.
बधाई और उम्मीदों का इजहार
चयन की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के सहकर्मियों, परिचितों और जिले के लोगों ने नाजिया परवीन को बधाई दी है. लोगों ने उम्मीद जताई है कि वह सऊदी अरब में भी अपनी सेवा भावना और कार्यकुशलता के जरिए अररिया का नाम रोशन करेंगी तथा भारतीय हज यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में योगदान देंगी.
ये भी पढ़ें-
बिहार से हज यात्रा पर जाएंगे 3637 जायरीन, जमा करनी होगी 1.52 लाख की पहली किस्त.. इन 19 हवाई अड्डों से उड़ान
सालाना हज अपने अंतिम चरण में, अलविदाई तवाफ के साथ 30 तारीख को हाजियों की वापसी होगी शुरू