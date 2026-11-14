ETV Bharat / state

बिहार में रजिस्ट्री कचहरी के मुंशी की गोली मारकर हत्या

रजिस्ट्री कचहरी के मुशी की हत्या ( ETV Bharat )

अररिया : बिहार के अररिया जिले में रजिस्ट्री कचहरी के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. छठ पर्व के दिन हुई वारदात से घर में कोहराम मच गया. आरोप है कि बदमाशों ने तब गोली मारी जब वह छठ पर्व के लिए घर लौट रहे थे. तभी घात लगाकर बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मारकर पड़ोसी देश नेपाल में फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुटे हैं.

रजिस्ट्री कचहरी के मुशी की हत्या

घटना शनिवार की सुबह कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के पोहसी पंचायत में उस समय हुई जब कार सवार अमित भगत को गोली मार दी गई. सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अमित की पूर्णिया ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई. लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिलेभर में उत्सव और तैयारियों का माहौल है, वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही आपराधिक वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली और जिले की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मौके पर जांच करती पुलिस (ETV Bharat) रोड रेज या पुराना विवाद में हुआ मर्डर? घटना के संबंध में मृतक के रिश्तेदार देवेंद्र नाथ भगत ने बताया कि अमित भगत अपने चार पहिया वाहन (बीआर 38 क्यू 8467) से पहुंसी गांव की ओर जा रहे थे. इसी दौरान बलचंदा की ओर से आ रही बोलेरो पिकअप (बीआर 11 जी-5613) से उनकी कार में पहले जोरदार टक्कर मारा फ़िर. इसको लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई. इसी दौरान पिकअप की ओर से आए हमलावरों ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी. गोली मारकर नेपाल भागे आरोपी गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. गोलीबारी की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े. कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के बीच घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाए होने लगी. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से स्थानीय लोग सहम गए. लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी. रजिस्ट्री कचहरी के मुशी की हत्या (ETV Bharat) पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची