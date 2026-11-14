बिहार में रजिस्ट्री कचहरी के मुंशी की गोली मारकर हत्या
अररिया में छठ पर घर लौट रहे रजिस्ट्री कचहरी के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : November 14, 2026 at 5:16 PM IST
अररिया : बिहार के अररिया जिले में रजिस्ट्री कचहरी के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. छठ पर्व के दिन हुई वारदात से घर में कोहराम मच गया. आरोप है कि बदमाशों ने तब गोली मारी जब वह छठ पर्व के लिए घर लौट रहे थे. तभी घात लगाकर बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मारकर पड़ोसी देश नेपाल में फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुटे हैं.
रजिस्ट्री कचहरी के मुशी की हत्या
घटना शनिवार की सुबह कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के पोहसी पंचायत में उस समय हुई जब कार सवार अमित भगत को गोली मार दी गई. सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अमित की पूर्णिया ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई. लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिलेभर में उत्सव और तैयारियों का माहौल है, वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही आपराधिक वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली और जिले की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रोड रेज या पुराना विवाद में हुआ मर्डर?
घटना के संबंध में मृतक के रिश्तेदार देवेंद्र नाथ भगत ने बताया कि अमित भगत अपने चार पहिया वाहन (बीआर 38 क्यू 8467) से पहुंसी गांव की ओर जा रहे थे. इसी दौरान बलचंदा की ओर से आ रही बोलेरो पिकअप (बीआर 11 जी-5613) से उनकी कार में पहले जोरदार टक्कर मारा फ़िर. इसको लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई. इसी दौरान पिकअप की ओर से आए हमलावरों ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी.
गोली मारकर नेपाल भागे आरोपी
गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. गोलीबारी की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े. कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के बीच घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाए होने लगी. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से स्थानीय लोग सहम गए. लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी.
पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची
सूचना मिलते ही कुआरी थानाध्यक्ष विकास कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए घायल अमित भगत को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्साकांटा पहुंचाने में मदद की. वहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया ले जाया जा रहा था. परिजनों के अनुसार, पूर्णिया जाने के क्रम में रास्ते में ही अमित भगत ने दम तोड़ दिया. उनकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
दो खोखे मौके से बरामद
हत्या की सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की. मौके की बारीकी से जांच के दौरान पिस्टल के दो खोखे बरामद किए गए. पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए. मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए.
पुलिस कर रही जांच
घटनास्थल पर बोलेरो पिकअप वाहन की मौजूदगी और उसकी भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है. पुलिस वाहन के नंबर और उससे जुड़े लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है. इसके साथ ही वारदात के समय मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ किए जाने की बात सामने आई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है, कि वाहन की टक्कर के बाद विवाद किस बात को लेकर बढ़ा और गोली चलाने में कौन-कौन लोग शामिल थे.
''दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था. इसी पुराने विवाद के कारण गोलीबारी की घटना हुई है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है. मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है.''- सुशील कुमार, एसडीपीओ
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