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निगरानी ने जाल बिछाया, आलमारी से 50 हजार मिले.. अररिया में उद्योग विभाग के GM गिरफ्तार

''17 लाख रुपये की मशीन विभिन्न लोगों को सप्लाई किया था. जिसमे 5 प्रतिशत के हिसाब से 85 हजार रुपये की मांग अनिल कुमार मंडल महाप्रबंधक के द्वारा रिश्वत मांगी गई थी.'' - कमरे आलम, शिकायतकर्ता

17 लाख की मशीन के बदले मांगी रिश्वत : मो कमरे आलम उद्योग विभाग की ओर से आम नागरिकों को उद्योग चलाने के लिए उपलब्ध मशीनों की सप्लाई करते हैं. उनकी शिकायत के मुताबिक, ''कमरे आलम ने विभिन्न लोगों को करीब 17 लाख रुपये की मशीनें सप्लाई की थीं. इसी मशीन सप्लाई के एवज में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल द्वारा 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही थी.''

निगरानी में शिकायत, जांच के बाद मामला दर्ज : कमरे आलम ने मामले की शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार पटना में की. शिकायत मिलने के बाद ब्यूरो के पदाधिकारियों ने शिकायत की जांच और सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की बात सही पाए जाने के बाद 7 अगस्त 2026 को निगरानी थाना में कांड संख्या 95/26 दर्ज किया गया.

शिकायत के बाद निगरानी ने की छापेमारी: मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अनिल कुमार मंडल को आरोपी बनाया गया. मामला दर्ज होने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से छापेमारी दल का गठन किया गया. डीएसपी सतीश चंद्र महादेव के नेतृत्व में टीम ने आज उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल के किराये के मकान पर छापेमारी की.

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (ETV Bharat)

निगरानी डीएसपी ने बताया कि, महाप्रबंधक के बेडरूम के बगल में रखी एक अलमारी से 50 हजार रुपये की कथित रिश्वत की राशि बरामद की गई. बरामदगी के बाद निगरानी टीम ने अनिल कुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया.

डीएसपी ने क्या बताया?: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी सतीश चंद्र माधव ने बताया कि शिकायतकर्ता कमरे आलम द्वारा शिकायत की गई थी कि मशीन सप्लाई के एवज में महाप्रबंधक की ओर से 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही है. शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई. उन्होंने कहा कि, गिरफ्तारी के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है. टीम मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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