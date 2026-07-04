नेपाल की 10 महिलाओं ने ली भारतीय नागरिकता की शपथ, गृह मंत्रालय को भेजे गए दस्तावेज
बिहार के अररिया में 'नागरिकता अधिनियम 1955' के तहत वैध विवाह के बाद रह रही नेपाल की 10 महिलाओं ने भारतीय नागरिकता की शपथ ली.
Published : July 4, 2026 at 10:03 AM IST
अररिया: बिहार के अररिया जिले में विवाह के बाद रह रही नेपाल की 10 महिलाओं ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है. शुक्रवार को समाहरणालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने सभी महिला आवेदिकाओं को विधिवत शपथ दिलाई. ये सभी महिलाएं लंबे समय से यहां अपने परिवारों के साथ रह रही हैं.
दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच: जिला प्रशासन के अनुसार इन सभी महिलाओं का विवाह अररिया जिले के स्थानीय निवासियों से हुआ है. नागरिकता आवेदन प्रक्रिया के तहत सभी आवेदिकाओं के आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जांच प्रशासनिक स्तर पर पहले ही पूरी कर ली गई है. इसके बाद ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है.
गृह मंत्रालय को सत्यापन: निर्धारित नियमों के तहत अब सभी आवेदनों और अभिलेखों को गहन सत्यापन के लिए बिहार सरकार के गृह विभाग को भेजा जाएगा. राज्य स्तर पर जांच पूरी होने के बाद, इन दस्तावेजों को अंतिम मंजूरी के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा. दोनों स्तरों से हरी झंडी मिलने के बाद नागरिकता दी जाएगी.
पारदर्शिता पर विशेष जोर: इस अवसर पर जिलाधिकारी विनोद दूहन ने कहा कि नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के नियमों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकता से जुड़े इन सभी मामलों का समयबद्ध और निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि पात्र महिलाओं को सुविधाएं मिल सकें.
"संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकता से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र आवेदिकाओं को नियमानुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा सके." -विनोद दूहन, डीएम, अररिया
नागरिकता अधिनियम के प्रावधान: इन महिलाओं को 'नागरिकता अधिनियम 1955' के विशेष प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जा रही है. इस प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रखंड स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. इससे आवेदिकाओं को आवेदन करने और सहायता पाने में काफी सुविधा मिल रही है.
पात्रता और जरूरी नियम: नागरिकता पाने के लिए महिला का किसी भारतीय नागरिक से वैध विवाह होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उसे भारत में कम से कम 7 साल तक सामान्य रूप से निवास करना जरूरी है. वर्तमान में नेपाली मूल की महिलाएं ही इस विशेष नियम के तहत आवेदन करने की पात्र मानी गई हैं.
आवेदन और अंतिम प्रक्रिया: आवेदन के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, शपथ पत्र और निवास प्रमाण जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. इच्छुक महिलाएं शिविर में जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकती हैं. प्रशासनिक सत्यापन और गृह मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद, महिलाएं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर नागरिक बन सकती हैं.
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