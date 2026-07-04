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नेपाल की 10 महिलाओं ने ली भारतीय नागरिकता की शपथ, गृह मंत्रालय को भेजे गए दस्तावेज

महिलाओं को शपथ दिलाते अररिया डीएम ( ETV Bharat )