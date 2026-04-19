अररिया में 19 लाख के साइबर फ्रॉड का खुलासा, पुलिस ने तीन को दबोचा
अररिया साइबर थाना पुलिस ने 19 लाख रुपये फ्रॉड मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पांच मोबाइल, नौ एटीएम और रुपये बरामद. पढ़ें खबर-
Published : April 19, 2026 at 8:07 AM IST
अररिया: बिहार के अररिया जिले की साइबर थाना पुलिस ने 19 लाख रुपये के ऑनलाइन फ्रॉड मामले में शनिवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपी तौकीर आलम के बैंक खाते में 13 अप्रैल को अवैध रूप से 19 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे, जिनकी उसी दिन निकासी कर ली गई थी. इस मामले में साइबर थाना में कांड संख्या 19/26 दर्ज किया गया था.
विशेष टीम ने तीन को दबोचा: पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने शनिवार देर शाम प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मामले के खुलासे के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी. टीम ने जोकीहाट के भगवानपुर से मोहम्मद बाबर, मदनपुर ब्राह्मण बस्ती से सुमित कुमार झा और महलगांव थाना क्षेत्र के काजी टोला भुना वार्ड संख्या 8 से तबरेज आलम को गिरफ्तार किया.
बरामदगी और आगे की छानबीन: गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने पांच मोबाइल फोन, नौ एटीएम कार्ड और 22 हजार रुपये नगद बरामद किए हैं. एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह गिरोह बैंक खातों में फर्जी ट्रांसफर कर तुरंत निकासी करने की शैली अपनाता था.
मनी म्यूल खातों का इस्तेमाल: पुलिस का दावा है कि अक्सर कुछ लोग रुपये की लालच में अपना बैंक अकाउंट बेच देते हैं. साइबर फ्रॉड गिरोह इन खातों का इस्तेमाल ठगी के पैसे मंगाने और निकासी के लिए करते हैं. आरोपी भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फ्रॉड की रकम ट्रांसफर कराते हैं. ऐसे खातों को मनी म्यूल खाता कहा जाता है, जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में होता है.
आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज: इस मामले में आरोपियों पर बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 3, 5 और आईटी एक्ट की धारा 66 (सी) एवं (डी) के तहत मुकदमा दर्ज है. एसपी ने बताया कि अनुसंधान जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है. उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस की जनता से अपील: पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने आम जनता से अपील की कि बैंक संबंधी किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अनजान नंबर से आए कॉल या मैसेज पर सतर्क रहें. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी जानकारी तुरंत साइबर थाने या हेल्पलाइन नंबर पर दें. इससे साइबर अपराधों को रोका जा सकता है.
“13 अप्रैल को तौकीर आलम के खाते में अवैध रूप से 19 लाख रुपये ट्रांसफर कर निकाल लिए गए थे. विशेष टीम की तेज कार्रवाई से जोकीहाट, मदनपुर और महलगांव से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से पांच मोबाइल, नौ एटीएम और 22 हजार रुपये नगद बरामद हुए हैं. यह गिरोह फर्जी ट्रांसफर कर तुरंत निकासी की शैली अपनाता था. अन्य सदस्यों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.”- जितेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक, अररिया
साइबर फ्रॉड पर सतर्कता जरूरी: फिलहाल पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है. यह घटना एक बार फिर साइबर फ्रॉड के बढ़ते खतरे की ओर इशारा करती है. आम लोगों को नौकरी या कमीशन के लालच में अजनबियों के साथ बैंक खाता संबंधी कोई भी लेन-देन नहीं करना चाहिए, वरना वे अनजाने में अपराध का हिस्सा बन सकते हैं.
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