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बिहार में 28 साल बाद मिला इंसाफ, लाठी-फरसे से दो की हत्या करने वाले 15 आरोपियों को उम्रकैद

अररिया: बिहार के अररिया जिले में साल 1998 के एक पुराने हत्याकांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई है. अररिया व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय की अदालत ने 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला घटना के ठीक 28 साल बाद आया है, जिससे मृतकों के परिजनों में राहत है.

पलासी थाना क्षेत्र में हुई थी क्रूर हत्या: 3 मई 1998 को पलासी थाना क्षेत्र के डेंगा चौक पर यह हत्याकांड हुआ था. सूचक मो. इबनुस ने थाने में आवेदन देकर बताया कि वह चाय पीने गया हुआ था, तभी हरि लाल यादव की कपड़ा दुकान पर हल्ला मचा. वहां पहुंचने पर देखा कि नामजद आरोपियों समेत 30-40 लोगों ने हरि लाल यादव पर हमला बोल दिया. विरोध करने गए उनके समधी अलीमुद्दीन को भी भीड़ ने दबिया, फरसा, लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. लाश ले जाने में भी बाधा डाली गई.

15 दोषियों को लगी आजीवन कारावास की सजा: न्यायालय ने सभी 15 दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 302/34, 379, 323, 341 और 307 के तहत दोषी ठहराया. प्रत्येक दोषी को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी. सजा पाने वालों में सुकसेना गांव के मो. हाजी रोजिद (89 वर्ष), समदानी, फकीर मोहम्मद, रजाबुल, अकलिम, नसीम, ऐनुल, सैजुदिन, इसहाक, मो. तैयब, डेंगा गांव के अजमल, हसीब, कुद्दूस, कफील और बैरगाछी के मो. वसीक शामिल हैं.

अधिकांश दोषी वृद्ध, कई आरोपी पहले ही गुजर चुके: सजा पाने वाले ज्यादातर दोषी 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जबकि सबसे बुजुर्ग हाजी रोजिद 89 साल के हो चुके हैं. पुलिस ने कुल 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन विचारण के दौरान 6 आरोपियों की मौत हो गई. मामले में कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. अभियोजन पक्ष की ओर से रामानंद मंडल ने दलीलें दीं, जबकि बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा.